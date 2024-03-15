Організатори «Оскара» після скандалу повернуть нагородження українського фільму в телетрансляцію

Після скандалу зі скороченою телевізійною версією церемонії нагородження премією «Оскар», з якої вирізали момент нагородження української команди за документальний фільм «20 днів у Маріуполі» та потужну промову режисера Мстислава Чернова, Американська кіноакадемія пообіцяла ви правити ситуацію.

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Після того, як «Суспільне», яке цьогоріч транслювало церемонію в Україні, висловило обурення організаторам «Оскара-2024» (The Walt Disney Company Limited), вони пообіцяли перевипустити 90-хвилинну версію трансляції та включити момент нагородження України. Про це повідомляє інтернет-журнал про телебачення і кіно Deadline.

Разом з тим, як зазначається на сайті Суспільного, їм про це рішення ще не повідомили.

Раніше представники Disney Entertainment пояснили, що телевізійна версія має чіткі часові рамки, тому не всі номінації, вони визначаються за кілька тижнів, потрапляють в телеверсію.

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Нагадаємо, документальний фільм «20 днів у Маріуполі» був знятий українським журналістом і військовим кореспондентом Мстиславом Черновим у перші три тижні повномасштабного вторгнення рф в Україну. У березні 2022 року він та його колега — фотограф Євген Малолєтка — були останніми із цивільних журналістів, які лишалися в Маріуполі, що опинився у повній блокаді російських військ. Знімальна група документувала те, що відбувається в місті: російські атаки, руйнування і страждання мирних жителів.

Фільм, який уже став найкасовішою українською документальною стрічкою в історії, став лауреатом десятків різних кінонагород по всьому світу.

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Український бренд створив унікальний костюм для режисера Мстислава Чернова.

Фото: REUTERS/Mike Blake

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