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«Кращий образ!»: український бренд створив костюм для переможця «Оскара»

17:43 11 березня 2024
Мстислав Чернов

Вперше в історії українського кіно вітчизняний фільм отримав головну премію кінематографістів — «Оскар». Документальна картина режисера та воєнного кореспондента Мстислава Чернова та фотографа Євгена Малолєтки «20 днів у Маріуполі» здобула перемогу. Зі сцени голлівудського театру «Долбі» у Лос-Анджелесі, де проходила церемонія, Мстислав Чернов сказав вагомі слова, ще раз нагадав, що в Україні точиться війна, яку розвʼязала росія.

Спеціально для церемонії «Оскар» українськими майстрами був пошитий костюм, в якому Мстислав вийшов на сцену.

«Також на червоному хіднику „Оскара“ вперше з’явився український бренд — Indposhiv, — написали на сторінці дизайнерів. — Для Мстислава ми пошили класичний чорний костюм за індивідуальними мірками. Його важливий елемент — підкладка зі словом „СВОБОДА“. Дякуємо нашим клієнтам, які обирають Indposhiv для важливих днів не тільки у своєму житті, а й у житті цілої країни».

Свій допис модельєри супроводили фото костюма та його підкладки — на синій тканині жовтим кольором написано слово «свобода».

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Важливий елемент костюма - підкладка зі словом “СВОБОДА”

Коментатори були у захваті від такої ідеї й поділилися враженнями під дописом.

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«Дуже символічно, браво», — написали у відповідь.

«Кращий чоловічий образ цьогорічного „Оскара“!» — зауважили у коментарях.

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» відомий актор та режисер Кирило Бін розповів про виклики під час великої війни.

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