«Крута гуляночка»: Пугачова довела до істерики росіян своїм танцем під «Два дубки»

Легендарна співачка Алла Пугачова, яка нещодавно анонсувала вихід нового альбому, продовжує подорожувати з друзями на яхті.

І рівно за місяць до свого 75-річного ювілею вона вирішила трохи повеселитися під веселу музику, тим більше, що на яхті зазвучав веселий український народний хіт «Ой на горі два дубки». Втім, композиція лунала без слів — лише мелодія. В кадрі весела Пугачова пританцьовує з друзями і дивує своїм молодим виглядом.

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«Круто відгуляли „Першу неділю весни“! Дякую всім за квіти, вітання та щоденну радість від моїх вірних шанувальників. Живемо далі. Не хвилюйтеся за мене!», — написала співачка в блозі.

У коментарях під відео зібралося чимало прихильників з України. Вони були здивовані вибором пісні та зазначили, що Алла Пугачова — неймовірна людина.

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Натомість росіян накрила хвиля гніву, тому вони залишили безліч негативних коментарів, де засудили знаменитість за її позицію та на емоціях розкритикували зовнішність. І у відповідь на її слова додали, що за неї зовсім не хвилюються і геть її забули.

Але, як відомо, це все неправда: за браком справжніх зірок росіяни кожного дня відслідковують кожен крок Примадонни, а її приїзд до рф обставляють як візит на державному рівні.

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А вже вихід нової пісні співачки став темою № 1 для багатьох її вже колишніх співвітчизників.

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