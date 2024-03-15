Ворог вночі вдарив по Вінничині: є загиблі та поранені

В ніч на п'ятницю, 15 березня, ворог атакував низку областей України. Серед регіонів, по яким прийшовся удар російських терористів, була і Вінницька область. Там, за повідомленнями місцевої влади, російський «шахед» влучив у житловий будинок. Спочатку було відомо про трьох поранених людей, їх доправили у лікарню.

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Згодом голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що одна людина загинула на місці удару, а ще четверо отримали поранення.

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Станом на ранок 15 березня кількість жертв зросла до двох.

«Щойно стало відомо, що у лікарні померла жінка», — повідомив голова Вінницької ОВА.

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Своєю чергою, в обласному відділенні Нацполіції уточнили, що внаслідок ворожої атаки загинув 52-річний чоловік, його 53-річна дружина померла у лікарні. Їх 26-річного сина вдалось дістати з-під завалів. Наразі йому надається медична допомога.

Також у Тульчинському районі Вінницької області було пошкоджено легковий автомобіль, біля якого було двоє хлопців 16 та 17 років. Вони госпіталізовані.

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Про те, як проходило спасіння людей з-під завалів, показали у Вінницькому обласному відділенні ДСНС.

Також нагадаємо, що за кожну свою атаку російські терористи отримують потужну «відповідочку». Зокрема, в ніч на 15 березня був атакований бєлгород, трохи раніше — воронєж.

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