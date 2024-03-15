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Події

Ворог атакував Україну з повітря: знищено десятки «шахедів»

8:29 15 березня 2024
Шахед

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на п'ятницю, 15 березня, російські терористи атакували Україну ударними дронами типу shahed та ракетами. Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Зокрема, удар 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 прийшовся по Харківщині та Донеччині, однієї керованої авіаційної ракети Х-59 — по Полтавщині.

Районами пусків безпілотників стали приморсько-ахтарськ та курська область росії, йдеться у повідомленні.

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До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті їх бойової роботи було збито 27 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей.

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За попередніми даними оперативного зведення, у столиці без жертв та руйнувань.

Як писали «ФАКТИ», днем раніше російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 БПЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено.

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