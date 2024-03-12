Гаррі та Меган влаштували сюрприз родині із Техасу

Поки шанувальники королівської родини по всьому світу раділи першій появі принцеси Кейт після операції на черевній порожнині, на іншому кінці світу також відбувалися зворушливі сцени: герцогиня Меган і принц Гаррі, якого можуть позбавити посвідки на проживання у США, здивували родину Гарсія — і викликали багато сліз радості.

ВІДЕО ДНЯ

Привід для візиту насправді сумний: у 2022 році в початковій школі Робба в Увальді, штат Техас, сталася стрілянина, в якій загинули 19 учнів і двоє вчителів. Однією з жертв була Ірма Гарсія, члени сім'ї якої після трагедії регулярно контактували з Сассексами. Гарсія пожертвувала своїм життям, намагаючись захистити своїх учнів у класі школи, де вона викладала протягом 23 років. Незабаром після цієї важкої втрати, наступний удар долі спіткав сім'ю загиблої — чоловік вчительки, Джо Гарсія, помер від серцевого нападу 27 травня 2022 року — всього через три дні після загибелі дружини, повідомляє Sky News.

Джон Мартінес, племінник вбитої Ірми Гарсіа, та інші члени сім'ї поділилися кадрами несподіваного візиту Гаррі та Меган у своїх Х-акаунтах. ЗМІ, зокрема Sky News і Daily Mail, також повідомили про цю новину.

Члени королівської сім'ї навіть принесли торт, оскільки це був день народження мами Джона Мартінеса.

РЕКЛАМА

«Коли Меган Маркл заспівала Happy Birthday моїй мамі, це була найкрасивіша і наймиліша річ у світі. Вона навіть купила торт, — йдеться у дописі. — Вони така прекрасна пара».

В інтерв'ю журналу «Hello!» Джон Мартінес сказав, що, за повідомленнями ЗМІ, візит королівського подружжя приніс багато сліз радості і сердечних моментів.

РЕКЛАМА

«Вони були наймилішими і найскромнішими людьми. Це було схоже на те, що у нас в гостях сім'я і друзі… Ми багато сміялися і ділилися інтимними спогадами, — сказав він. — Гаррі і Меган регулярно контактують з сім'єю Гарсії, але їхній візит до сімейного будинку був дійсно особливим, враховуючи їхню зайнятість».

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл заявила, що пік її інтернет-цькування припав на період вагітності, а репутація Гаррі у небезпеці, адже стриптизерка погрожує опублікувати його «голі» фото.

РЕКЛАМА

На фото у заголовку Меган Маркл та Джон Мартінес

17

Читайте нас у Facebook