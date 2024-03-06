Кабмін хоче продовжити термін подання переселенцями заяв на виплату фінансової допомоги

В Україні, де частині внутрішніх переселенців змінять статус та збільшать виплати, уряд розглядає можливість продовження терміну прийому заяв на виплати внутрішньо переміщеним особам. Це питання обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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«Учасники засідання повідомили, що через велику кількість звернень щодо продовження виплат на проживання ВПО з 1 березня 2024 року в деяких органах соціального захисту населення та ЦНАПах записатися на прийом можна не раніше квітня. Наразі обговорюються зміни до постанови КМУ від 20 березня 2022 року № 332, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання ВПО. Розглядається варіант продовжити термін подачі заяв до 30 квітня», — йдеться у повідомленні.

У разі ухвалення цих змін внутрішньо переміщені особи, які отримували таку допомогу та подали заяву на її продовження у квітні, зможуть отримувати виплати, починаючи з березня.

«На гарячі лінії Мінреінтеграції звертається багато ВПО з приводу строків подачі заяв на продовження виплат. Наразі напрацьовуються відповідні зміни до урядової постанови, щоб всі нормально встигли це зробити», — зазначила віцепрем’єрка.

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Як писали «ФАКТЫ», раніше юристи пояснили, чи можуть забрати виплати ВПО у вагітних.

Також повідомлялось, що шахраї розпочали полювання за пенсіонерами-переселенцями, які проходять ідентифікацію.

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Фото: Pixabay

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