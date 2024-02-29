Юристи пояснили, чи можуть забрати виплати у вагітних ВПО

Беззаперечно, вагітні потребують додаткової соціальної підтримки. Часто виникають ситуації, коли люди покидають рідні міста через окупацією. Й коли йдуть в декретну відпустку у зв'язку з вагітністю, переживають, чи можуть продовжувати отримувати допомогу на проживання ВПО. Відповіді на ці питання дали в «Юридичному пораднику для ВПО», де раніше розповіли, що слід знати про нові правила виплат переселенцям.

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«Виплата допомоги призначається на другий шестимісячний період на підставі подання заяви на призначення допомоги, в тому числі, вагітній жінці після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності — для жінок, яких віднесено до I — IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС)».

Але, додають юристи, варто врахувати певні моменти.

«1. Вагітна має бути отримувачем допомоги на проживання ВПО станом на лютий 2024 р.

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2. Вона повинна відповідати майновим критеріям, тобто

не мати депозитів у банку на суму понад 100 тис грн,

не здійснювати купівлю житла, автомобіля, валюти на таку ж суму тощо.



3. Мати листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами або довідку про непрацездатність з цієї ж причини.

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Водночас продовження виплат стосується як працюючих, так і непрацюючих вагітних, оскільки законодавство не містить жодних застережень.

4. Звернутися з особистою заявою про продовження виплат на себе протягом лютого-березня до органу соціального захисту населення або ЦНАП".

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Щодо того, чи потрібно додавати листок непрацездатності до заяви про продовження виплат, то тут не обов'язково.

«Перевірка інформації про сформований медичний висновок проводиться за даними електронної системи охорони здоров'я.

Члени сім'ї вагітної жінки матимуть право на продовження виплат на загальних підставах, заяву їм доведеться подавати окремо".

Раніше «ФАКТИ» писали, як стимулюють роботодавців працевлаштовувати ВПО.

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