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Події

«Працевлаштування» за кордоном: прикордонники викрили нову схему незаконного виїзду ухилянтів

18:06 15 березня 2024
Затриманий

Військовозобов'язані, які воліють покинути межі України нерідко вибирають для цього досить небезпечні шляхи. Так, кількість ухилянтів, які потонули в Тисі, йде на десятки.

Втім, ділки придумують й менш небезпечні схеми. Як повідомляють в Державній прикордонній службі, 44-річний громадянин України обіцяв своїм «клієнтам» працевлаштування на одному з підприємств. Надалі для чоловіків виготовляли пакет документів для закордонного відрядження — за таку «послугу» зловмисник отримував $ 6 500 з однієї особи.

Фото ДПСУ

Організатора незаконної схеми затримали прикордонники зі співробітниками Нацполіціі після отримання ним частини грошей. Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, що нещодавно поблизу українсько-румунського кордону на Закарпатті затримали Mercedes, в якому перевозили 34 ухилянта.

Фото ДПСУ

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