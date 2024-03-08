«Для чого ви їх б'єте?»: у мережі обурилися через один момент затримання ухилянтів на кордоні з Румунією (фото, відео)

Поблизу українсько-румунського кордону на Закарпатті, де з річки нещодавно виловили тіло чергового втікача-невдахи, затримали Mercedes в якому перевозили 34 ухилянта. Про це повідомив український журналіст та депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

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«8 березня зелений Mercedes Sprinter рухався за 3 кілометри від кордону поблизу КПП „Порубне“ в Чернівецькій області. У середині вантажного бусу — 34 чоловіки призовного віку. Вони мали на меті незаконно перетнути кордон України за гроші організатору — 10 тисяч євро з кожного. Загалом — 340 тисяч євро. Затримали й організатора — водія бусу. Затримання здійснювали чернівецькі сбушники разом із прикордонниками в межах кримінального провадження», — написав він.

В соцмережах засуджують побиття затриманих.

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Як писали «ФАКТИ», раніше в ДПСУ розповідали про непоодиноки випадки загибелі ухилянтів в горах.

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