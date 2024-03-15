Викрити аноніма: як дізнатися, хто телефонував з невідомого номера

Шахраї, які «полюють» за особистими даними українців, аби зазирнути до їхнього гаманця, під час війни стали вигадувати нові схеми, користуючись, наприклад, необхідність ідентифікації пенсіонерів-переселенців.

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Часто люди, особливо похилого віку, губляться, отримавши дзвінок з невідомого номера, і можуть повідомити аферистам те, що надасть їм змогу заволодіти грошима. Втім, існує кілька способів дізнатись, хто хотів з вам зв'язатися і заблокувати підозрілий номер, залишивши «корисні» номери банків чи екстрених служб, розповідають life.fakty.com.ua.

Найпростіше це зробити через Google — потрібно просто вбити номер телефону в пошуковику й дослідити отримані результати. Пошуковик може, наприклад, показати, чи хтось з абонентів скаржився на шахрая.

Також можна дізнатися про співбесідника через Viber. Для цього необхідно зайти в додаток, вибрати «Виклики», потім «Додати контакт» і натиснути «Готово». Якщо абонент є у Viber, там покажуть його ім’я та фото. За схожою схемою це можно зробити і у WhatsApp.

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Є й спеціальна програма Getcontact, яка розповість вам про абонента, якщо він зареєстрований у додатку, і набагато більше, ніж попередні варіанти.

А ще можна скористатися спеціальними сайтами, наприклад, ресурсом Телефонний довідник.

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Матеріал «Так могли зламати акаунт Алли Мазур: як працює шахрайська схема в Telegram на тисячі доларів і як не стати її жертвою» читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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