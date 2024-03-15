На Київщині визначилися з датою завершення навчання у школах: коли почнуться літні канікули

В той час як в Сумах діти неочікувано підуть з понеділка на канікули, їхнім одноліткам на Київщині доведеться чекати до 25 березня, а в цілому навчальний рік в школах завершиться 31 травня.

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Про це 15 березня на брифінгу повідомила заступниця голови Київського обласної державної адміністрації Жанна Осипенко.

Також вона повідомила, що у червні працюватимуть тимчасові екзаменаційні центри, пришкільні табори, хаби з надолуження освітніх втрат, гуртки та секції.



Крім того, в області стартувала програма «КЕЧ», яку реалізує Go Global за підтримки Дитячого фонду ООН UNICEF Ukraine. Вона має на меті проведення занять для учнів початкових класів, у тому числі на територіях, що найбільше постраждали від воєнних дій. Діяльність проєкту спрямована на заповнення прогалин у навичках читання, письма та лічби. Ця програма активно працюватиме в школах і влітку.

Ще один важливий момент: в школах області розпочинається етап приймання заяв від батьків майбутніх учнів. До 31 травня потрібно подати заяви про зарахування своїх дітей до перших класів. Такі терміни визначено наказом Міністерства освіти і науки України.

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«За школами закріплюються відповідні території обслуговування. Діти можуть навчатися в тому закладі освіти, який є найближчим до місця їхнього проживання. Водночас якщо в школі є вільні місця, батьки майбутніх першокласників можуть обрати й інші заклади освіти», — сказала Осипенко.

Приймання документів у перші класи для зручності батьків розпочнеться раніше звичайної дати — вже під час весняних канікул, 25 березня, і триватиме до 31 травня. Документи прийматимуть не тільки особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів.

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Головним критерієм зарахування до перших класів є територіальна доступність, а саме закріплення відповідних адрес проживання дітей за певними школами. Також пільги для зарахування до перших класів поширюються на дітей зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, дітей працівників цих освітніх закладів і тих дітей, чиї брати або сестри вже навчаються в обраній школі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що неочікувані труднощі можуть виникнути і у українських школярів в Польщі, де уряд має намір «зайнятись» дітьми українців.

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