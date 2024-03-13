Неочікувані канікули: у Сумах школи та дитсадочки переводять на «дистанційку»

В Сумах, де ворожий дрон-камікадзе влучив в житловий будинок, до кінця тижня дитячі заклади працюватимуть дістанційно, а з понеділка діти підуть на канікули.

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«У Сумах до кінця тижня заклади загальної середньої та дошкільної освіти, а також позашкілля працюватимуть у дистанційному форматі. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС», — зазначають в міскій раді.

За словами в. о. міського голови Артема Кобзаря, у садочках працюватимуть чергові групи, а у школах, за потреби, створять чергові класи.

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«З наступного понеділка в школах — канікули», — інформують у Сумській міській раді.

Зокрема, в управлінні освіти та науки нагадують, що освітній і виховний процес відбувається за згодою батьків. Варто зауважити що дане рішення було прийняте на тлі стрімкого зростання кількості повітряних тривог.

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Фото Pixabay

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