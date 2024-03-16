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Підозрюють росіян: стали відомі нові деталі вбивства української біженки у Німеччині

9:59 16 березня 2024
Убита у ФРН українка Марина

В Німеччині, де днями повідомляли про затримання підозрюваних у причетності до вбивства 27-річної українки, стали відомі деякі подробиці цієї справи.

Як пише видання www.msn.com, затримані — російське подружжя (43 та 44 років). Німецька преса не виключає, що ці люди можуть бути причетними до вбивства Марини, її матері Маргарити та викрадення маленької дитини загиблої — Мії, якій лише п'ять тижнів.

Видання пише, що за деякими даними, Маргариту, Марину та Мію востаннє бачили в ресторані, де вони зустрілися з жінкою, яка запропонувала українським біженцям допомогу в оформленні німецьких документів у соціальних мережах. Наразі не відомо, чи є жінка особою, яка наразі перебуває під вартою.

Немовля поліція вже розшукала, а от її бабуся й досі вважається зниклою безвісти.

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Нагадаємо, що Марина була знайдена вбитою 7 березня у Хоккенгаймі. Її п'ятитижнева дитина та мати зникли. Поліція розшукала новонароджену та змогла звільнити Мію з рук викрадачів у минулу середу.

Фото Pixabay

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