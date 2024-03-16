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Масляна з присмаком Австрії: рвані млинці Кайзершмаррн від шеф-кухаря Ольги Рябенко

11:11 16 березня 2024
Млинці

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповідала, як приготувати десерт «Три молока» з мандаринами, на Масляну, коли господині активно готують млинці, також поділилася рецептом млинців, але не звичайних, а Кайзершмаррн.

Кулінарка зазначає, що ці рвані австрійські млинці подаються як десерт чи солодкий сніданок. «Мовою оригіналу цю страву називають ще «імператорський омлет», — пише вона у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Молоко — 400 мл;
  • Яйця — 4 шт;
  • Борошно — 200 г;
  • Цукор — 3 ст. л;
  • Ванільний цукор — 1 пакетик;
  • Сіль — дрібка;
  • Родзинки — жменя;
  • Топлене масло;
  • Цукрова пудра.

Читайте також: Готуємось до Масляної: Тетяна Литвинова поділилася секретами своїх «фірмових» млинців

Приготування:

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  • Родзинки залити окропом та залишити на 5 хв.
  • Білки відділити від жовтків.
  • До жовтків додати половину цукру та ванільний цукор, перемішати. Додати борошно й змішати до однорідності.
  • До білків додати іншу половину цукру та сіль, й збити до стійких піків.
  • Обережно вмішувати лопаткою спочатку ⅓ білків в тісто, потім поступово додавати решту.
  • В пательню покласти топлене масло.
  • Вилити тісто на пательню й смажити на повільному вогні протягом 15 хв. (Через 3 хв після того, як вилили тісто в сковорідку, посипати родзинками).
  • Після цього відправити в розігріту до 180° духовку на 10 хв.
  • Знову повернути на пательню, на мінімальний вогонь.
  • Розрізати на частини, перевернути, порвати, засипати цукром і все гарно перемішати та додати вогню, щоб кожен шматочок гарно карамелізувався.
  • Подавати з цукровою пудрою, сметаною та варенням.

Раніше переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) дав рецепт смачних млинців з французської кухні — креп сюзетт.

Фото — скріншот

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