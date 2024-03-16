Масляна з присмаком Австрії: рвані млинці Кайзершмаррн від шеф-кухаря Ольги Рябенко
Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповідала, як приготувати десерт «Три молока» з мандаринами, на Масляну, коли господині активно готують млинці, також поділилася рецептом млинців, але не звичайних, а Кайзершмаррн.
Кулінарка зазначає, що ці рвані австрійські млинці подаються як десерт чи солодкий сніданок. «Мовою оригіналу цю страву називають ще «імператорський омлет», — пише вона у соцмережах.
Інгредієнти:
- Молоко — 400 мл;
- Яйця — 4 шт;
- Борошно — 200 г;
- Цукор — 3 ст. л;
- Ванільний цукор — 1 пакетик;
- Сіль — дрібка;
- Родзинки — жменя;
- Топлене масло;
- Цукрова пудра.
Читайте також: Готуємось до Масляної: Тетяна Литвинова поділилася секретами своїх «фірмових» млинців
Приготування:
- Родзинки залити окропом та залишити на 5 хв.
- Білки відділити від жовтків.
- До жовтків додати половину цукру та ванільний цукор, перемішати. Додати борошно й змішати до однорідності.
- До білків додати іншу половину цукру та сіль, й збити до стійких піків.
- Обережно вмішувати лопаткою спочатку ⅓ білків в тісто, потім поступово додавати решту.
- В пательню покласти топлене масло.
- Вилити тісто на пательню й смажити на повільному вогні протягом 15 хв. (Через 3 хв після того, як вилили тісто в сковорідку, посипати родзинками).
- Після цього відправити в розігріту до 180° духовку на 10 хв.
- Знову повернути на пательню, на мінімальний вогонь.
- Розрізати на частини, перевернути, порвати, засипати цукром і все гарно перемішати та додати вогню, щоб кожен шматочок гарно карамелізувався.
- Подавати з цукровою пудрою, сметаною та варенням.
Раніше переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) дав рецепт смачних млинців з французської кухні — креп сюзетт.
Фото — скріншот19
Читайте нас у Facebook