Масляна з присмаком Австрії: рвані млинці Кайзершмаррн від шеф-кухаря Ольги Рябенко

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповідала, як приготувати десерт «Три молока» з мандаринами, на Масляну, коли господині активно готують млинці, також поділилася рецептом млинців, але не звичайних, а Кайзершмаррн.

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Кулінарка зазначає, що ці рвані австрійські млинці подаються як десерт чи солодкий сніданок. «Мовою оригіналу цю страву називають ще «імператорський омлет», — пише вона у соцмережах.

Інгредієнти: Молоко — 400 мл;

Яйця — 4 шт;

Борошно — 200 г;

Цукор — 3 ст. л;

Ванільний цукор — 1 пакетик;

Сіль — дрібка;

Родзинки — жменя;

Топлене масло;

Цукрова пудра.

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Приготування: РЕКЛАМА Родзинки залити окропом та залишити на 5 хв.

Білки відділити від жовтків.

До жовтків додати половину цукру та ванільний цукор, перемішати. Додати борошно й змішати до однорідності.

До білків додати іншу половину цукру та сіль, й збити до стійких піків.

Обережно вмішувати лопаткою спочатку ⅓ білків в тісто, потім поступово додавати решту.

В пательню покласти топлене масло.

Вилити тісто на пательню й смажити на повільному вогні протягом 15 хв. (Через 3 хв після того, як вилили тісто в сковорідку, посипати родзинками).

Після цього відправити в розігріту до 180° духовку на 10 хв.

Знову повернути на пательню, на мінімальний вогонь.

Розрізати на частини, перевернути, порвати, засипати цукром і все гарно перемішати та додати вогню, щоб кожен шматочок гарно карамелізувався.

Подавати з цукровою пудрою, сметаною та варенням.

Раніше переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) дав рецепт смачних млинців з французської кухні — креп сюзетт.

Фото — скріншот

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