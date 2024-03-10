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Млинці креп сюзетт від Вадима Бжезинського — дуже простий і смачний французький десерт

11:04 10 березня 2024
Млинці

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше поділився оригінальним рецептом запеченої скумбрії, напередодні Масляної дав рецептом смачних млинців з французської кухні — креп сюзетт.

«Креп сюзетт, французькі млинці — дуже простий і смачний французький десерт вдома», — пише він у соцмережах та розповідає, що потрібно для приготуванні цієї страви.

Інгредієнти:

  • Молоко — 1 л;
  • Яйце куряче — 4 шт.;
  • Борошно — 500 г;
  • Олія — 2 ст.л.;
  • Цукор — 1.5 ст.л.;
  • Сіль — 0.5 ч.л.

Для соусу:

  • Апельсин — 1шт. (сік та цедра);
  • Коньяк або бренді — 3 ст.л.;
  • Цукор -2 ст.л.;
  • Морозиво.

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Приготування:

  • Збиваємо яйця з цукром та сіллю, вливаємо тепле молоко та ще раз збиваємо до однорідної маси.
  • Маленькими порціями додаємо борошно, постійно помішуючи. Потім вливаємо олію і ретельно розмішуємо.
  • Печемо млинці на розігрітій пательні по 1−2 хвилини з обох боків і одразу складаємо у трикутники.
  • Готуємо соус: на пательню всипаємо цукор, як тільки почне злегка карамелізуватися, додаємо сік апельсину та цедру, викладаємо млинці, вливаємо коньяк, підпалюємо і фламбуємо (щоб випарувався алкоголь).
  • Подаємо з ванільним морозивом.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом марокканських млинців, які готуються без яєць та молочних продуктів.

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Фото — скріншот

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