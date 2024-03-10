Млинці креп сюзетт від Вадима Бжезинського — дуже простий і смачний французький десерт
Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше поділився оригінальним рецептом запеченої скумбрії, напередодні Масляної дав рецептом смачних млинців з французської кухні — креп сюзетт.
«Креп сюзетт, французькі млинці — дуже простий і смачний французький десерт вдома», — пише він у соцмережах та розповідає, що потрібно для приготуванні цієї страви.
Інгредієнти:
- Молоко — 1 л;
- Яйце куряче — 4 шт.;
- Борошно — 500 г;
- Олія — 2 ст.л.;
- Цукор — 1.5 ст.л.;
- Сіль — 0.5 ч.л.
Для соусу:
- Апельсин — 1шт. (сік та цедра);
- Коньяк або бренді — 3 ст.л.;
- Цукор -2 ст.л.;
- Морозиво.
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Приготування:
- Збиваємо яйця з цукром та сіллю, вливаємо тепле молоко та ще раз збиваємо до однорідної маси.
- Маленькими порціями додаємо борошно, постійно помішуючи. Потім вливаємо олію і ретельно розмішуємо.
- Печемо млинці на розігрітій пательні по 1−2 хвилини з обох боків і одразу складаємо у трикутники.
- Готуємо соус: на пательню всипаємо цукор, як тільки почне злегка карамелізуватися, додаємо сік апельсину та цедру, викладаємо млинці, вливаємо коньяк, підпалюємо і фламбуємо (щоб випарувався алкоголь).
- Подаємо з ванільним морозивом.
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом марокканських млинців, які готуються без яєць та молочних продуктів.
Фото — скріншот113
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