Млинці креп сюзетт від Вадима Бжезинського — дуже простий і смачний французький десерт

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше поділився оригінальним рецептом запеченої скумбрії, напередодні Масляної дав рецептом смачних млинців з французської кухні — креп сюзетт.

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«Креп сюзетт, французькі млинці — дуже простий і смачний французький десерт вдома», — пише він у соцмережах та розповідає, що потрібно для приготуванні цієї страви.

Інгредієнти: Молоко — 1 л;

Яйце куряче — 4 шт.;

Борошно — 500 г;

Олія — 2 ст.л.;

Цукор — 1.5 ст.л.;

Сіль — 0.5 ч.л. Для соусу: Апельсин — 1шт. (сік та цедра);

Коньяк або бренді — 3 ст.л.;

Цукор -2 ст.л.;

Морозиво.

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Приготування: Збиваємо яйця з цукром та сіллю, вливаємо тепле молоко та ще раз збиваємо до однорідної маси.

Маленькими порціями додаємо борошно, постійно помішуючи. Потім вливаємо олію і ретельно розмішуємо.

Печемо млинці на розігрітій пательні по 1−2 хвилини з обох боків і одразу складаємо у трикутники.

Готуємо соус: на пательню всипаємо цукор, як тільки почне злегка карамелізуватися, додаємо сік апельсину та цедру, викладаємо млинці, вливаємо коньяк, підпалюємо і фламбуємо (щоб випарувався алкоголь).

Подаємо з ванільним морозивом.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом марокканських млинців, які готуються без яєць та молочних продуктів.

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Фото — скріншот

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