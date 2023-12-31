«Три молока» з мандаринами — ароматний новорічний десерт без випічки від суперфіналістки «МастерШефа» Ольги Рябенко

Ще один рецепт новорічного десерту запропонувала читачам учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко та розповіла, як приготувати «Три молока» з мандаринами. Напередодні вона поступилася переможниці 12-го сезону, якою стала Валерія Матрохіна. Втім, вона запам`яталася суддям та глядачам яскравими стравами.

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«Продовжую ділитися з вами смачними та цікавими рецептами до новорічного столу. Їх ніколи не буває багато. Пропоную приготувати ніжний, соковитий та ароматний десерт без випічки, який точно вразить ваших гостей», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Молоко — 250 мл;

Вершки 20−33% - 250 мл;

Згущене молоко — 1 банка;

Ванільний цукор — 8 г;

Вода холодна — 200 мл;

Желатин — 3 ст. л. (36 г) або 5−6 листків;

Мандарини — 4 шт.

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Приготування: РЕКЛАМА Замочити желатин у холодній воді на 20−30 хв.

Нагріти молоко і вершки, але не кипʼятити. Додати згущене молоко та ванільний цукор. При перших бульках зняти з вогню, додати желатин та добре перемішати. Якщо залишаються грудочки, процідити через сито.

Мандарини очистити й нанизати на шпажку. Поставити у форму. Для цього можна використати пляшку.

Залити молочною масою і поставити в холодильник до повного застигання.

«Неймовірний молочний смак та соковиті мандаринки — це те, що сподобається і діткам, і дорослим», — запевняя Ольга.

Про те, як приготувати десерт пана-кота з мандаринами, читайте на нашму сайті.

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Фото Pixabay

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