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«Три молока» з мандаринами — ароматний новорічний десерт без випічки від суперфіналістки «МастерШефа» Ольги Рябенко

10:41 31 грудня 2023
Мандарини

Ще один рецепт новорічного десерту запропонувала читачам учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко та розповіла, як приготувати «Три молока» з мандаринами. Напередодні вона поступилася переможниці 12-го сезону, якою стала Валерія Матрохіна. Втім, вона запам`яталася суддям та глядачам яскравими стравами.

«Продовжую ділитися з вами смачними та цікавими рецептами до новорічного столу. Їх ніколи не буває багато. Пропоную приготувати ніжний, соковитий та ароматний десерт без випічки, який точно вразить ваших гостей», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Молоко — 250 мл;
  • Вершки 20−33% - 250 мл;
  • Згущене молоко — 1 банка;
  • Ванільний цукор — 8 г;
  • Вода холодна — 200 мл;
  • Желатин — 3 ст. л. (36 г) або 5−6 листків;
  • Мандарини — 4 шт.

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Приготування:

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  • Замочити желатин у холодній воді на 20−30 хв.
  • Нагріти молоко і вершки, але не кипʼятити. Додати згущене молоко та ванільний цукор. При перших бульках зняти з вогню, додати желатин та добре перемішати. Якщо залишаються грудочки, процідити через сито.
  • Мандарини очистити й нанизати на шпажку. Поставити у форму. Для цього можна використати пляшку.
  • Залити молочною масою і поставити в холодильник до повного застигання.

«Неймовірний молочний смак та соковиті мандаринки — це те, що сподобається і діткам, і дорослим», — запевняя Ольга.

Про те, як приготувати десерт пана-кота з мандаринами, читайте на нашму сайті.

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Фото Pixabay

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