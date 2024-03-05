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Готуємось до Масляної: Тетяна Литвинова поділилася секретами своїх «фірмових» млинців

18:37 5 березня 2024
Тетяна Литвинова

Виявляється, що у фудблогера Тетяни Літвінової, яка нещодавно демонструвала майстерне приготування незвичайних картопляних млинців, є також фірмовий рецепт цієї обов'язкової страви на Масляну.

Ці млинці готуються з додаванням молока, і виходять абсолютно у всіх з першого разу.

Подавати такі тоненькі млинці можна з різними начинками, або ж просто зі сметаною чи варенням.

Інгридієнти:

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  • яйця — 300 г (орієнтовно 6 шт);
  • молоко — 500 мл;
  • кип’яток — 250 мл;
  • борошно — 250 г;
  • цукор — 1 ст л;
  • олія соняшникова — 40 г;
  • вершкове масло — 30 г;
  • сіль — ½ ч л.

Приготування

За рецептом Тетяни важливо спочатку приготувати яєчно-молочну суміш, яку потім додавати до борошна. Це має забезпечити тісту гладкість, тобто набридливих грудочок у ньому не буде.

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До потрібної консистенції тісто доводиться за допомогою окропу, також в нього додається розтоплене вершкове масло.

Смажаться млинці на рослинній олії.

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А ще нагадаємо, що навіть з учорашніх млинців можна приготувати чудову гарячу закуску.

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