Готуємось до Масляної: Тетяна Литвинова поділилася секретами своїх «фірмових» млинців
Виявляється, що у фудблогера Тетяни Літвінової, яка нещодавно демонструвала майстерне приготування незвичайних картопляних млинців, є також фірмовий рецепт цієї обов'язкової страви на Масляну.
Ці млинці готуються з додаванням молока, і виходять абсолютно у всіх з першого разу.
Подавати такі тоненькі млинці можна з різними начинками, або ж просто зі сметаною чи варенням.
Інгридієнти:
- яйця — 300 г (орієнтовно 6 шт);
- молоко — 500 мл;
- кип’яток — 250 мл;
- борошно — 250 г;
- цукор — 1 ст л;
- олія соняшникова — 40 г;
- вершкове масло — 30 г;
- сіль — ½ ч л.
Приготування
За рецептом Тетяни важливо спочатку приготувати яєчно-молочну суміш, яку потім додавати до борошна. Це має забезпечити тісту гладкість, тобто набридливих грудочок у ньому не буде.
До потрібної консистенції тісто доводиться за допомогою окропу, також в нього додається розтоплене вершкове масло.
Смажаться млинці на рослинній олії.
А ще нагадаємо, що навіть з учорашніх млинців можна приготувати чудову гарячу закуску.138
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