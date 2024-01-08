«Роздратування»: експрезидент Німеччини критикує відсутність постачання Україні ракет Taurus

Колишній федеральний президент Йоахім Гаук розкритикував уряд Німеччини за нерішучу позицію щодо постачання зброї в Україну. І раніше у Бундестазі різко критикували позицію Олафа Шольца.

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«З огляду на виснажливу окопну війну і жахливі повітряні атаки на українське цивільне населення, я дивлюся на наші дії із занепокоєнням і запитую себе, чи є наша підтримка достатньою», — сказав він в інтерв'ю Bild am Sonntag.

У відповідь на питання про постачання німецьких крилатих ракет Taurus, про які просила Україна, експрезидент відповів: «Я не знайомий з військовими питаннями, але я розмовляв з людьми, які володіють необхідними військовими знаннями. І після цих дискусій я більше не можу зрозуміти, чому ми вагаємося з постачанням цієї зброї та інших боєприпасів».

Йоахім Гаук каже, що міжнародне право не забороняє підтримувати жертву вторгнення за допомогою зброї.

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«Тому ми можемо це робити. І ми повинні це зробити — усім, що є в нашому розпорядженні. Без жодних „якщо“ і „але“. Тому що перемога росії в середньостроковій перспективі також загрожуватиме безпеці інших європейських держав».

Також він розкритикував, зокрема, канцлера Шольца.

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«Канцлер повинен постійно запитувати себе, чи не відстає він від своєї заявленої мети — зробити все можливе, щоб перешкодити росії досягти переможного миру. Роздратування виникає тоді, коли нерішучість уряду не лише зменшує шанси України, але й збільшує загрозу для вільного світу».

Раніше повідомлялося, що Шольц пообіцяв подальшу військову допомогу Україні, навіть якщо інші ослабнуть.

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