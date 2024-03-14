Це не слабкість: що сказав канцлер Німеччини про поставки Україні далекобійних ракет

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре публічно заявив, що не підтримує постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Тепер він сказав про це під час дебатів у парламенті, повідомляє портал Euractriv.

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Протягом останнього часу Шольц активно протидіяв постачанню німецьких ракет дальнього радіусу дії Taurus в Україну, незважаючи на те, що західні союзники, такі як Франція і Великобританія, надали схожі моделі і запропонували підтримку та сприяння німецьким поставкам.

Військові експерти кажуть, що ракети з їхньою унікальною 500-кілометровою дальністю і надзвичайною точністю дадуть значний поштовх для посилення військового потенціалу України. Коли німецькі законодавці натиснули на канцлера в Бундестазі напередодні голосування з цього питання, Шольц подвоїв свій опір.

«Для мене не може бути й мови про постачання далекобійних систем озброєнь, які можуть бути розумно поставлені лише за умови розгортання німецьких солдатів, — сказав Шольц, відповідаючи на запитання про причини свого рішення. — Це червона лінія, яку я не хочу перетинати як канцлер. Мою розсудливість не слід кваліфікувати як слабкість».

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Шольц неодноразово стверджував, що розгортання німецьких солдатів буде необхідною умовою для постачання ракет Taurus, щоб запобігти надмірній атаці на цілі в росії.

Однак західні союзники, а також значна частина німецьких законодавців і військовослужбовців поставили під сумнів обґрунтування Олафа Шольца, в тому числі міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон, який висловив сумніви під час візиту до Берліна. Кемерон заявив, що його уряд відкритий для сприяння постачанню через багатосторонній обмін, який би дозволив Великій Британії доставити більше своїх озброєнь в Україну і поповнити свій арсенал німецькими ракетами.

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Однак, оскільки Шольц публічно виключив цей варіант, залишаються відкритими питання щодо інших факторів, які можуть бути причиною його опозиції до цього кроку.

Німецькі опозиційні партії ХДС/ХСС не знімають цю тему з порядку денного, призначивши ще одне парламентське голосування з цього питання.

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Тим часом, газета Welt повідомила, що міністерство оборони наказало оновити запаси німецьких зенітно-ракетних комплексів Taurus, щоб привести в бойову готовність усі 600 ракет, які є в наявності.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Німеччині проведуть розслідування витоку розмови німецьких офіцерів про удар по Кримському мосту.

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