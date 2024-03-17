Відповідь буде швидкою і скоординованою: лідери G7 попередили Іран через війну в Україні

США і їхні партнери по «Великій сімці» виступили з різким попередженням на адресу Ірану, погрожуючи «значними заходами», якщо Тегеран відправить балістичні ракети до росії, пише Politico.

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У заяві альянсу, членами якого є США, Франція, Японія, Італія, Німеччина, Європейський Союз, Великобританія і Канада, йдеться про те, що «ми вкрай стурбовані повідомленнями про те, що Іран розглядає можливість передачі балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій росії після того, як поставив російському режиму безпілотні літальні апарати, які використовуються в безперервних атаках на цивільне населення в Україні».

В документі йдеться про те, що якщо Тегеран продовжить надавати балістичні ракети або пов'язані з ними технології росії, «ми готові відповісти швидко і скоординовано, в тому числі новими і значними заходами проти Ірану».

У заяві не деталізовано жодних конкретних дій, які будуть вжиті країнами. Однак це може бути посиланням на майбутні санкції проти Ірану.

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Заява прозвучала після лютневого повідомлення Reuters про те, що Іран відправив сотні балістичних ракет до росії після місяців переговорів між Тегераном і москвою. Іран заперечує факт передачі ракет.

За словами високопоставленого представника G7, який повідомив журналістам про цю заяву, немає жодних доказів того, що передача балістичних ракет вже відбулася. Але союзники прагнуть надіслати Ірану єдиний сигнал про те, що якщо така передача відбудеться, то це не буде звичайною справою. Серед варіантів санкцій, що розглядаються, як пояснив чиновник, є призупинення польотів компанії «Іран Ейр» до європейських міст. Чиновник провів брифінг на умовах анонімності, щоб обговорити заяву до її оприлюднення.

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Ця заява з'явилася на тлі зростаючого занепокоєння у США та Європі, що росія зможе продовжувати своє вторгнення в Україну довше, ніж союзники Києва зможуть підтримувати та поповнювати українські арсенали.

Іран вже надав росії безпілотні літальні апарати, керовані авіабомби й артилерійські боєприпаси. Ця зброя була з готовністю використана російськими військовими на полі бою в Україні. Тегеран також отримує вигоду від цієї передачі, зазначив високопосадовець адміністрації. Аналітики з'ясували, що росія щороку платить Ірану мільярди доларів тільки за імпорт безпілотників Shahed.

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