Де дивитись онлайн Боснія та Герцеговина — Україна: розклад трансляцій та прогноз на півфінал плей-оф за путівку на Євро-2024

У четвер, 21 березня, збірна України з футболу, яка не зуміла пробитися на чемпіонат Європи безпосередньо, проведе на стадіоні «Біліно Поле» у Зениці півфінальний матч плей-оф за путівку на Євро-2024 проти команди Боснії та Герцеговини.

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Раніше суперники перетиналися один з одним лише двічі. Восени 2021-го у рамках кваліфікації ЧС-2022 суперники зіграли внічию у Львові (1:1), а у Зениці Україна перемогла господарів поля (2:0).

У майбутній зустрічі букмекери бачать фаворитом підопічних Сергія Реброва, які готуються до плей-оф на зборі в іспанській Марбельї. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу чоловіків Саво Мілошевича в основний час приймає з коефіцієнтом 3,70, на нічию — 3,60, на виграш української збірної — 1,95.

У прямій трансляції зустріч Боснія та Герцеговина — Україна дивіться на території нашої країни (початок — о 21:45) на регіональних телеканалах «Суспільного», а також медіа-платформі MEGOGO.

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Плей-оф за вихід на Євро-2024. ½ фіналу

21 березня (четвер)

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Боснія та Герцеговина — Україна 21:45 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Нагадаємо, що у разі перемоги над боснійцями збірна України 26 березня у польському Вроцлаві оскаржить путівку до фінального турніру чемпіонату Європи з переможцем дуелі Ізраїль — Ісландія, які зіграють 21 березня у столиці Угорщини Будапешті. Якщо ж «жовто-синім» у Зениці не посміхнеться успіх, то 26 березня у Вроцлаві команда Реброва проведе спаринг з невдахою іншого півфіналу плей-оф.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Віталій Миколенко одружився в Англії.

Фото uaf.ua

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