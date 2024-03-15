22 години у дорозі: Зінченко зустрів «омолоджену» збірну України в Іспанії (відео)

Збірна України з футболу, на яку 21 березня у Зениці чекає півфінал плей-оф проти команди Боснії та Герцеговини за путівку на чемпіонат Європи, розпочала збір в іспанській Марбельї, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Дорога до Марбельї, де «жовто-сині» розбили свій тренувальний табір, зайняла аж 22 години. Спочатку гравці «Динамо», «Шахтаря», «Дніпра-1» та «Полісся» доїхали до польського Пшемишля потягом, потім перебралися до Жешува, звідки вилетіли до Малаги. А вже з аеропорту наша команда автобусом здолала шлях до Марбельї, де її зустрів легіонер «Арсенала» Олександр Зінченко, який пробився з «канонірами» до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

До речі, поки решта наших «іноземців» ще перебуває в розташуванні своїх клубів, наставник збірної Сергій Ребров залучив до тренувального процесу цілу групу гравців «молодіжки» — Руслана Нещерета, Костянтина Вівчаренка, Назарія Волошина (все — «Динамо»), Арсенія Батагова («Зоря»), Валентина Рубчинського та Олега Очеретька (обидва — «Дніпро-1»). А ще раніше фахівець довикликав у команду динамівця Олександра Тимчика та Олександра Піхальонка з «Дніпра-1», які перебували у резервному списку збірної України.

Нагадаємо, що у разі перемоги над боснійцями збірна України 26 березня у польському Вроцлаві оскаржить путівку до фінального турніру чемпіонату Європи з переможцем дуелі Ізраїль — Ісландія, які зіграють 21 березня у столиці Угорщини Будапешті. Якщо ж «жовто-синім» у Зениці не поталанить, то 26 березня у Вроцлаві команда Реброва проведе спаринг із невдахою іншого півфіналу плей-оф.

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До речі, вже відомо, що українська команда перед початком Євро-2024 проведе кілька спарингів. Зокрема, 7 червня хлопці Реброва зіграють з Польщею та 11 червня з Молдовою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України не змогла одразу пробитися на Євро-2024.

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Фото uaf.ua

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