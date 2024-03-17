Побратими називали його «Дід»: на Київщині простилися з захисником, який пішов на фронт добровольцем

До рідного дому «на щиті» повернувся ще один герой. 53-річного солдата-стрілця Юрія Лазоренка провели в останню путь в селі Артемівка на Київщині.

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«Добрий, спокійний, миролюбний, надійний, відповідальний, працьовитий, — йдеться у некролозі. - Саме таким навічно запам’ятають Юрія його рідні, друзі, знайомі, однокласники та односельці. Він народився та виріс у багатодітній родині: у батьків їх було аж восьмеро — п’ятеро синів та троє донечок. Юра (так називають його рідні) був наймолодший, тому завжди намагався брати приклад, навчатися у старших. Жити у мирі та злагоді, завжди допомагати, підтримувати один одного — так заповідали батьки, за таким принципом живуть і донині. Юрій завжди підставляв своє плече тим, хто потребував його допомогу, ніколи не полишав незакінчену справу. Завжди чинити по совісті, не боятися перешкод, сміливо йти вперед — саме такими принципами керувався Герой у своєму житті».

Коли у лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення росії на територію України, теж не міг залишатися осторонь. Слідом за старшим братом, який став на захист рідної країни з перших днів, влітку 2022 року Юрій добровільно пішов до військкомату та приєднався до лав Збройних Сил України. Спочатку збивав ворожі ракети та «шахеди» над рідною Київщиною, а згодом — разом з побратимами вирушили до пекельної Донеччини.

«Побратими називали його „Дід“, адже він був в нашій роті одним з найстарших. Добрий, завжди виконував завдання на рівні з молодшими, попри вік та проблеми зі здоров'ям. Щиро вірив в Україну, був патріотом», — написав бойовий товариш загиблого героя Володимир Проценко.

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Під час виконання одного з бойових завдань Юрій Лазоренко отримав мінно-вибухове поранення, після проходження лікування у госпіталі відразу повернувся на позиції. 9 березня 2024 року життя бійця обірвалося в бою.

Раніше, як повідомляли «ФАКТИ», у боях в Запорізькій області загинув 28-річний багаторазовий чемпіон України та переможець чемпіонату Європи з веслування серед юніорів, уродженець Миколаєва Дмитро Губанов.

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