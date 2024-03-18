Міністр оборони Великої Британії скасував візит до Одеси: стала відома причина

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, який нещодавно попереджав про можливе застосування путіним «Новачка» знов, був змушений відмовитися від поїздки до Одеси через російську ракетну загрозу. Він скасував візит після того, як британська розвідка попередила його про те, що росіянам стало відомо про його плани.

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Нещодавно, коли він летів до Польщі, йому повідомили, що 6 березня під час візиту до портового міста кортеж з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ледве уникнув ракетного удару з боку росії. Ця новина підвищила рівень загрози безпеці Шаппса зі значного до критичного, повідомляє газета Sunday Times, яка має контакт з делегацією, пише The Guardian.

Він разом з начальником штабу оборони, адміралом сером Тоні Радакіним і невеликою командою британських офіційних осіб, нічним поїздом з Польщі прибули до Києва 7 березня для переговорів із Володимиром Зеленським і високопоставленими членами його адміністрації воєнного часу. Однак запланована подальша поїздка до Одеси була скасована після того, як розвідка виявила, що кремль знав про це, йдеться в повідомленні Sunday Times.

«путін показав себе безрозсудним, безжальним і необережним, — сказав газеті Шаппс, який повернувся до Великої Британії через Польщу. — Той факт, що він впритул наблизився до вбивства двох західних лідерів, і не має значення, чи це було навмисно, чи випадково. Що, в біса, він робить, і якого біса Захід дозволяє йому робити такі речі?»

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Це була друга поїздка Шаппса в Україну на посаді міністра оборони і третя з початку війни в лютому 2022 року, і вона відбулася в той час, коли Зеленський зіткнувся зі зменшенням підтримки Києва на Заході.

Європейські країни намагаються знайти достатню кількість зброї та боєприпасів для відправки в Україну, а допомога США на суму 60 млрд доларів застопорилася через політичні розбіжності у Вашингтоні.

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Раніше повідомлялося, що сказав міністр оборони Великої Британії про глобальні наслідки перемоги росії в Україні: це погрожує структурі світового порядку.

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