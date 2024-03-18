Україна стикається з кризою боєприпасів: кількість ракет ППО зменшується

Згідно з повідомленнями, в Україні так мало боєприпасів, що до кінця місяця у неї не залишиться зенітних ракет для захисту своїх міст. За даними українських джерел, на які посилається The Washington Post, запаси ракет для захисту таких міст, як Одеса, де 15 березня через російський удар загинула 21 особа, швидко зменшуються.

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Це означає, що замість того, щоб намагатися збивати чотири з п'яти російських ракет, як це робиться зараз, Україна незабаром буде змушена обмежити свої системи протиповітряної оборони і збивати лише одну з п'яти, пише The Telegraph.

«Це матиме значний вплив на великі міста України», — цитує The Washington Post слова двох українських посадовців, що були сказані американським урядовцям на конференції з питань безпеки цього року.

Це попередження пролунало в той час, коли росія нарощує ракетні і безпілотні атаки на Україну. Російські офіційні особи заявили, що знають, що в України закінчуються боєприпаси, і вирішили, що настав час завдати удару.

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Раніше повідомлялося, що після удару росіян по Одесі прем’єр Польщі звернувся до американських парламентарів: «Скільки ще аргументів вам потрібно?»

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