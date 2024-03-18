До вбивства українки-біженки м'ясник готувався не один місяць: нові подробиці гучного злочину в Німеччині (фото)

Подружжя в Німеччині могло планувати вбивство молодої українки та викрадення її новонародженої донечки протягом тривалого часу. Про це повідомляє видання Bild, репортери якого поспілкувалися з сусідами затриманої поліцією пари.

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За інформацією видання, підозрюваними є німець (44 роки) і його дружина росіянка (43 роки). В їхньому домі знайшли неушкодженою п'ятитижневу Мію, дочку вбитої біженки з України Маргарити Р. (27 років).

«Подружжя, очевидно, планувало вбити українку, щоб отримати дитину Мію!» — стверджує таблоїд.

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Протягом останніх кількох тижнів і місяців пара говорила сусідам і колегам по роботі про майбутнє «народження» їхньої доньки. Зокрема, чоловік, який працював у м’ясній крамниці, з гордістю повідомив про народження дитини кілька днів тому. Тоді він розповідав колегам, що немовля досі перебуває в реанімації.

Сусідка повідомила виданню, що в пари вже троє синів, а чоловік розповів їй у грудні, що в січні у них народиться дівчинка, чим здивував сусідку, адже дружина вагітною не виглядала.

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Востаннє Маргариту Р., Марину Стеценко та Мію начебто бачили в ресторані з цим подружжям. З ними також була якась жінка, яка в соцмережах пропонувала українським біженцям допомогу в оформленні документів.

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Як писали «ФАКТИ», 7 березня 2024 року чоловік виявив тіло Маргарити Р. на набережній у Гоккенхаймі. У середу ввечері в окрузі Рейн-Неккар були затримані двоє людей у віці 43 і 44 років. Дитина передана під опіку служби у справах дітей. Після порівняння ДНК стало зрозуміло, що вона є донькою вбитої жінки.

Фото: Bild

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