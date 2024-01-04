Українських автомобілістів попередили про аферу із «зеленими картами» для виїзду за кордон

В Україні, де віднедавно подорожчав поліс страхування «Зелена картка», поширюються фальшиві електронні договори серед водіїв транспортних засобів, які планували перетинати (на виїзд) державний кордон України.

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Як попереджають в МТСБУ, підроблені страхові сертифікати у форматі PDF надсилалися на електронні скриньки водіїв при укладенні ними електронних договорів страхування «Зелена картка» через сумнівні Інтернет-ресурси. Водіям пропонувалися суттєві знижки за такими «страховими» послугами.

«Виявлені фейкові сертифікати „Зелена картка“ не відображаються у Єдиній централізованій базі даних МТСБУ. Звертаємо увагу, що з такими „сертифікатами“ цивільно-правова відповідальність водія вважається незастрахованою, а відтак водій ризикує (навіть не усвідомлюючи цього) отримати заборону на перетин кордону на транспортному засобі, бути оштрафованим іноземними контролюючими органами, а у разі настання з його вини дорожньо-транспортної пригоди закордоном — всі витрати будуть покладені на цього водія», — попереджають у Моторному (транспортному) страховому бюро України та додають, що офіційні договори страхування «Зелена картка» укладаються лише через визначені страхові компанії та їх партнерів.

Водіїв закликають бути пильними та обережними під час укладання договорів страхування. Перевірити дійсність оформленого договору страхування можна за посиланням або зісканувавши QR-code, який нанесений на страховому сертифікаті та містить посилання на запис у Єдиній централізованій базі даних МТСБУ.

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Раніше адвокат Олександр Головченко пояснював, чи потрібно при купівлі автівки новому власнику переоформлювали страховий поліс на своє ім`я.

Фото МБСБУ

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