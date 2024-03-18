Домашній чизкейк: найпростіший рецепт смаколика
Чизкейки у ресторанах — задоволення не з дешевих. А якщо приготувати цей смаколик удома, наприклад з гарбузом,
то він коштуватиме не так і дорого. Звісно, важливо, щоб якість інгредієнтів була хороша, та й час доведеться приділити. Але у самому приготуванні нічого складного немає. Важливо спробувати це зробити хоча б раз, і, можливо, ви готуватимете це досить часто.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше порадила приготувати чизкейк без основи з печива.
— Чизкейк люблять і дорослі, й діти, — каже Елла Іванова. — Домашній чизкейк — це дуже смачно. За бажання можна прикрасити м'ятою та ягодами. Відірватися неможливо! Подавайте до чаю чи кави.
Домашній чизкейк
500 г м'якого сиру
200 г сметани
4 яйця
25 г кукурудзяного крохмалю
100 г цукру
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Це дуже важливо. Усі інгредієнти потрібно перемішати (збивати не треба). Помістити у форму, застелену пергаментним папером.
Випікаємо при 200 градусах 25−30 хвилин.
Залишаємо на 5 хвилин у вимкненій духовці.
Охолоджуємо.
Ставимо на ніч у холодильник.
І смачного!
Раніше рецептом ягідного мінічизкейка з пісочною основою та вершковим кремом поділилася відома українська кондитерка Ліза Глінська.
Фото Елли Іванової69
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