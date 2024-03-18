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Домашній чизкейк: найпростіший рецепт смаколика

22:30 19 березня 2024
чизкейк

Чизкейки у ресторанах — задоволення не з дешевих. А якщо приготувати цей смаколик удома, наприклад з гарбузом,
то він коштуватиме не так і дорого. Звісно, важливо, щоб якість інгредієнтів була хороша, та й час доведеться приділити. Але у самому приготуванні нічого складного немає. Важливо спробувати це зробити хоча б раз, і, можливо, ви готуватимете це досить часто.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше порадила приготувати чизкейк без основи з печива.

— Чизкейк люблять і дорослі, й діти, — каже Елла Іванова. — Домашній чизкейк — це дуже смачно. За бажання можна прикрасити м'ятою та ягодами. Відірватися неможливо! Подавайте до чаю чи кави.

Домашній чизкейк

500 г м'якого сиру

200 г сметани

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4 яйця

25 г кукурудзяного крохмалю

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100 г цукру

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Це дуже важливо. Усі інгредієнти потрібно перемішати (збивати не треба). Помістити у форму, застелену пергаментним папером.

Випікаємо при 200 градусах 25−30 хвилин.

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Залишаємо на 5 хвилин у вимкненій духовці.

Охолоджуємо.

Ставимо на ніч у холодильник.

І смачного!

Раніше рецептом ягідного мінічизкейка з пісочною основою та вершковим кремом поділилася відома українська кондитерка Ліза Глінська.

Фото Елли Іванової

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