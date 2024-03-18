Домашній чизкейк: найпростіший рецепт смаколика

Чизкейки у ресторанах — задоволення не з дешевих. А якщо приготувати цей смаколик удома, наприклад з гарбузом,

то він коштуватиме не так і дорого. Звісно, важливо, щоб якість інгредієнтів була хороша, та й час доведеться приділити. Але у самому приготуванні нічого складного немає. Важливо спробувати це зробити хоча б раз, і, можливо, ви готуватимете це досить часто.

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Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше порадила приготувати чизкейк без основи з печива.

— Чизкейк люблять і дорослі, й діти, — каже Елла Іванова. — Домашній чизкейк — це дуже смачно. За бажання можна прикрасити м'ятою та ягодами. Відірватися неможливо! Подавайте до чаю чи кави.

Домашній чизкейк 500 г м'якого сиру 200 г сметани РЕКЛАМА 4 яйця 25 г кукурудзяного крохмалю РЕКЛАМА 100 г цукру Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Це дуже важливо. Усі інгредієнти потрібно перемішати (збивати не треба). Помістити у форму, застелену пергаментним папером. Випікаємо при 200 градусах 25−30 хвилин. РЕКЛАМА Залишаємо на 5 хвилин у вимкненій духовці. Охолоджуємо. Ставимо на ніч у холодильник. І смачного!

Раніше рецептом ягідного мінічизкейка з пісочною основою та вершковим кремом поділилася відома українська кондитерка Ліза Глінська.

Фото Елли Іванової

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