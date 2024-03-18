Ні паспорта, ні грошей: віцечемпіонку Олімпійських ігор з росії обікрали в Європі

Віцечемпіонка Олімпійських ігор-2004 з легкої атлетики та чемпіонка світу естафеті 4 по 400 метрів росіянка Олеся Красномовець (після заміжжя Форшева) повідомила, що її в Римі обікрали місцеві цигани, поки вона обідала в кафе, інформує «РІА Новості». Раніше триразова олімпійська чемпіонка ціною травми затримала автограбіжника.

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Знаменита бігунка прибула до столиці Італії, щоб взяти участь у Римському марафоні, що відбувся 17 березня. .

«У Римі обікрали цигани, вони забрали сумку, де лежали паспорт та гроші. Поліція не допомогла. Я в порядку, але паспорта та грошей немає», — розповіла Олеся Красномовець.

Зазначимо, що постраждала 44-річна Красномовець, окрім «срібла» Ігор в Афінах та чемпіонату світу-2005 у Гельсінкі, тричі виборювала «золото» світових першостей і ставала чемпіонкою Європи у закритих приміщеннях.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що до особняка Ліонеля Мессі під Барселоною навідалися зловмисники.

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