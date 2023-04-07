Потрапили на камери: до особняка Мессі під Барселоною навідалися зловмисники (відео)

На територію розкішного особняка чемпіона світу з футболу Ліонеля Мессі у передмісті Барселони Кастельдефельсі проникли зловмисники. Як повідомляє телеканал Antenna 3, близько другої години ночі двоє невідомих у капюшонах та одягнених у чорне «засвітилися» перед камерами спостереження в саду зірки «ПСЖ», але проникнути до будинку до приїзду поліції не встигли і втекли.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли знаменитого аргентинця, який витратив 200 тисяч доларів на подарунки партнерам із «золотої» збірної Аргентини, намагаються пограбувати. Наприклад, кілька місяців тому двоє невідомих у масках намагалися увірватися у його готельний номер в Парижі.

До речі, не виключено, що незабаром Мессі з сім'єю повернеться зі столиці Франції до свого будинку за 20 кілометрів від Барселони вартістю 5,6 млн доларів на постійній основі. Футбольний розголос знову сватає аргентинця до «Барси», а під час півфіналу Кубка Іспанії проти «Реала» фанати «Барселони» скандували його ім'я.

Розкішний будинок Ліонеля Мессі під Барселоною

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Аргентині обстріляли магазин дружини Ліонеля Мессі.

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