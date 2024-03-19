Креветковий коктейль із соусом: смачно та вишукано (відео)
Морепродукти назвичайно корисні, їх необхідно за можливості включати до раціону навіть незважаючи на це, що ціни «кусаються». Наприклад, з креветками можна робити салат, додаючи до них салат, кріп та свіжий огірок.
А автори каналу «Кулінарна книга» пропонують зробити креветковий коктейль, що подається із соусом.
Інгредієнти:
- 1 кг креветок.
Для бульону:
- Кріп;
- Лавровий лист;
- Часник;
- Сіль;
- Перець горошком.
Для соусу:
- 200 г сметани;
- 100 г соусу солодкий чилі;
- Сухий часник;
- Сіль;
- Перець;
- Лимонний сік;
- 2 ч.л. соєвого соусу.
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Приготування:
- Креветки розморожуємо.
- Для бульйону: до води додаємо ½ ст.л. солі і решту інгредієнтів, доводимо до кипіння, вкидаємо креветки і варимо від закипання 3 хвилини, виймаємо, охолоджуємо і чистимо не відриваючи хвостики. Якщо у вас креветки варено-морожені, то їх готують 1 хв від закипання.
- Для соусу зʼєднуємо всі інгредієнти.
- Викладаємо креветки і соус в бокали і подаємо до столу.
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Фото — скріншот86
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