Креветковий коктейль із соусом: смачно та вишукано (відео)

Морепродукти назвичайно корисні, їх необхідно за можливості включати до раціону навіть незважаючи на це, що ціни «кусаються». Наприклад, з креветками можна робити салат, додаючи до них салат, кріп та свіжий огірок.

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А автори каналу «Кулінарна книга» пропонують зробити креветковий коктейль, що подається із соусом.

Інгредієнти: 1 кг креветок. Для бульону: Кріп;

Лавровий лист;

Часник;

Сіль;

Перець горошком. Для соусу: РЕКЛАМА 200 г сметани;

100 г соусу солодкий чилі;

Сухий часник;

Сіль;

Перець;

Лимонний сік;

2 ч.л. соєвого соусу.

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Приготування:

РЕКЛАМА Креветки розморожуємо.

Для бульйону: до води додаємо ½ ст.л. солі і решту інгредієнтів, доводимо до кипіння, вкидаємо креветки і варимо від закипання 3 хвилини, виймаємо, охолоджуємо і чистимо не відриваючи хвостики. Якщо у вас креветки варено-морожені, то їх готують 1 хв від закипання.

Для соусу зʼєднуємо всі інгредієнти.

Викладаємо креветки і соус в бокали і подаємо до столу.

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