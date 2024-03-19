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Креветковий коктейль із соусом: смачно та вишукано (відео)

9:12 19 березня 2024
Креветки

Морепродукти назвичайно корисні, їх необхідно за можливості включати до раціону навіть незважаючи на це, що ціни «кусаються». Наприклад, з креветками можна робити салат, додаючи до них салат, кріп та свіжий огірок.

А автори каналу «Кулінарна книга» пропонують зробити креветковий коктейль, що подається із соусом.

Інгредієнти:

  • 1 кг креветок.

Для бульону:

  • Кріп;
  • Лавровий лист;
  • Часник;
  • Сіль;
  • Перець горошком.

Для соусу:

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  • 200 г сметани;
  • 100 г соусу солодкий чилі;
  • Сухий часник;
  • Сіль;
  • Перець;
  • Лимонний сік;
  • 2 ч.л. соєвого соусу.

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Приготування:

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  • Креветки розморожуємо.
  • Для бульйону: до води додаємо ½ ст.л. солі і решту інгредієнтів, доводимо до кипіння, вкидаємо креветки і варимо від закипання 3 хвилини, виймаємо, охолоджуємо і чистимо не відриваючи хвостики. Якщо у вас креветки варено-морожені, то їх готують 1 хв від закипання.
  • Для соусу зʼєднуємо всі інгредієнти.
  • Викладаємо креветки і соус в бокали і подаємо до столу.

Варто зазначити, що середземноморську дієту називають однією з найкращих для тих, кому за 50 років. Вона знижує ризик виникнення різних хронічних вікових захворювань, таких як хвороби серця, діабет, рак…

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