Здивуйте своїх гостей: готуємо салат з морепродуктів
Продовжуються свята, і ми продовжуємо розмірковувати, чим би здивувати своїх близьких та гостей. Тому тут стане у пригоді ця страва, яка дуже смачна, легка та красива, ділиться кулінарка Лія Михайлівна.
Інгредієнти:
Листя салатне будь-яке
Помідори чері (можна й звичайні)
Перець болгарський
Цибуля салатна (можна без)
Яйця перепелині
Кальмар, креветки, мідії, крабові палички (можна купити вже готовий коктейль морепродуктів)
Кунжут
Для заправки:
2 відварених жовтки (можна й цілі яйця)
50 мг оливкової олії
1 ст. л. майонезу або салатного йогурту
1 зубчик часнику
1 ч. л. французької гірчиці
За бажанням можна зверху додати декілька крапель соусу теріякі.
Приготування
Листя салату рвемо на шматочки, якщо у вас мікс, то він вже готовий. Помідори чері ріжемо навпіл (звичайні — на часточки), перець — кубиком, яйця — навпіл, цибулю — тонкими кружальцями.
Робимо заправку. Перебиваємо блендером усі інгредієнти, окрім гірчиці. Гірчицю змішуємо з перебитим соусом. Кальмари нарізуємо (якщо сирі та готуєте самі, то чистимо, потім опускаємо у киплячу воду та проварюємо 2−3 хв.). Креветки додаємо цілі. Крабові палички ріжемо кубиками, мідії кладемо цілими (на жаль, в мене не було). Всі інгредієнти змішуємо, поливаємо заправкою, зверху посипаємо кунжутом. Святковий салат готовий.
Раніше рецептом салату з червоною рибою та мандаринами поділилася фудблогерка Юлія Ковальчук.
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