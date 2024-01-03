Здивуйте своїх гостей: готуємо салат з морепродуктів

Продовжуються свята, і ми продовжуємо розмірковувати, чим би здивувати своїх близьких та гостей. Тому тут стане у пригоді ця страва, яка дуже смачна, легка та красива, ділиться кулінарка Лія Михайлівна.

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Інгредієнти:

Листя салатне будь-яке

Помідори чері (можна й звичайні)

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Перець болгарський

Цибуля салатна (можна без)

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Яйця перепелині

Кальмар, креветки, мідії, крабові палички (можна купити вже готовий коктейль морепродуктів)

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Кунжут

Для заправки:

2 відварених жовтки (можна й цілі яйця)

50 мг оливкової олії

1 ст. л. майонезу або салатного йогурту

1 зубчик часнику

1 ч. л. французької гірчиці

За бажанням можна зверху додати декілька крапель соусу теріякі.

Приготування

Листя салату рвемо на шматочки, якщо у вас мікс, то він вже готовий. Помідори чері ріжемо навпіл (звичайні — на часточки), перець — кубиком, яйця — навпіл, цибулю — тонкими кружальцями.

Робимо заправку. Перебиваємо блендером усі інгредієнти, окрім гірчиці. Гірчицю змішуємо з перебитим соусом. Кальмари нарізуємо (якщо сирі та готуєте самі, то чистимо, потім опускаємо у киплячу воду та проварюємо 2−3 хв.). Креветки додаємо цілі. Крабові палички ріжемо кубиками, мідії кладемо цілими (на жаль, в мене не було). Всі інгредієнти змішуємо, поливаємо заправкою, зверху посипаємо кунжутом. Святковий салат готовий.

Раніше рецептом салату з червоною рибою та мандаринами поділилася фудблогерка Юлія Ковальчук.

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