Легкий салат для вечері: смачно та корисно

Салати з креветками легкі та корисні. І хоча морепродукти — задоволення не з дешевих, їх варто хоч іноді включати в раціон. Наприклад, у салати. Готуються вони швидко та просто. Свіжий огірок краще очищати. Тоді страва вийде ніжнішою. Ідеально доповнить такий салат свіжа зелень. Наприклад, кріп. Рецептом легкого салату з огірком та креветками поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

ВІДЕО ДНЯ

— Цей салат смачний та ніжний, яскравий та хрусткий, свіжий та корисний, — каже Елла Іванова. — А готується він дуже просто. Така страва ідеальна для вечері. Воно чудово виглядатиме на столі у свята та будні.

Легкий салат 1 огірок

100 г відварених креветок

1 червона цибулина

Листя салату

Сіль Для заправки: 100 г сметани або сиру м'якого

1 чайна ложка французької гірчиці

Цибулю нарізаємо тонко кільцями і додаємо сіль, цукор, оцет і олію.

Огірок тонко нарізаємо, додаємо сіль.

РЕКЛАМА

Додаємо відварені креветки та листя салату.

Все перемішуємо. Заправляємо салат заправкою зі сметани та французької гірчиці. Альтернативою сметані може бути м'який сир.

РЕКЛАМА

Смачного!

Раніше «ФАКТІ» публікували рецепти приготування котлет по-мексиканськи від Вадима Бжезинського (Пави), а також печива з шоколадом від Тетяни Мокріді.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

95

Читайте нас у Facebook та Instagram