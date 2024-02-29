Корейські заводи з виробництва боєприпасів працюють на повну потужність для поставок до росії

Північнокорейські заводи з виробництва боєприпасів працюють на повну потужність, щоб постачати зброю до росії в обмін на вкрай необхідне продовольство та інші товари першої необхідності, заявив глава оборонного відомства Південної Кореї Шин Вон Сік. Нещодавно російський диктатор подарував північнокорейському другу авто російського виробництва для особистого користування.

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Міністр оборони Південної Кореї зробив таку заяву на тлі посилення занепокоєння щодо ймовірних поставок Північною Кореєю зброї росії для її війни в Україні, в той час як ми стикаємось з нестачею боєприпасів через затримку західної військової допомоги, пише найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News Agency.

«У той час як загалом збройові заводи Північної Кореї працюють на 30 відсотків потужності через нестачу сировини та електроенергії, деякі заводи працюють на повну потужність. Ці підприємства в основному виробляють зброю і снаряди для росії», — сказав Шин Вон Сік на зустрічі з журналістами.

За його словами, після саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і російським лідером володимиром путіним у вересні Північна Корея відправила до росії близько 6700 контейнерів. Цієї кількості достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм або 500 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм.

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В обмін на постачання зброї до росії, за словами Шина, Північна Корея, схоже, отримує продовольство та інші предмети першої необхідності, а також сировину і деталі, що використовуються у виробництві зброї. Обсяг контейнерів з росії до Північної Кореї, за його словами, приблизно на 30 відсотків перевищує обсяг контейнерів, відправлених з Північної Кореї до росії раніше.

За словами міністра, москва, ймовірно, також надала Пхеньяну супутникові технології, оскільки в листопаді країна вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун і пообіцяла запустити ще три цього року. Якщо залежність росії від північнокорейських боєприпасів і озброєнь зростатиме, Шин Вон Сік припускає, що масштаби російської військово-технічної допомоги, ймовірно, розширяться в майбутньому.

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Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір накласти санкції на Північну Корею за постачання росії артилерії для війни в Україні. Про це свідчать секретні документи, до яких отримав доступ Bloomberg.

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