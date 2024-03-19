Президентка Молдови Мая Санду, яка раніше назвала росію «загрозою безпеки», закликала у парламенті в Кишиневі розпочати реальний процес запуску референдуму про інтеграцію Молдови до ЄС. Вона додала, що у кремлі «погані наміри щодо Республіки Молдова і там намагаються маніпулювати думкою громадян щодо цього проєвропейського референдуму, як можливості для Молдови стати частиною європейської родини», пише румунський ресурс digi24.

ВІДЕО ДНЯ

«Це не новина, що кремль намагається втручатися у внутрішні справи нашої країни, намагається маніпулювати думкою громадян, намагається їх залякати, ми знаємо, на що здатен кремль і з ким кремль працює в Молдові. Громадяни повинні бути пильними, не піддаватися на брехню і маніпуляції. Нехай нас не лякають погрози з москви», — заявила Мая Санду під час прес-конференції.

Президентка Молдови додала, що якщо результати референдуму будуть затверджені, вони стануть обов'язковими до виконання.

«Після того, як мета європейської інтеграції буде записана в Конституції, весь політичний клас Республіки Молдова буде зобов'язаний слідувати рішенню громадян. Й цей референдум необхідно провести зараз, тому що ми не можемо зволікати і чекати ще 30 років, і ми всі повинні усвідомити, що це наш шанс на інтеграцію і мир. Я вважаю, що за ці 30 років ми зробили крок вперед і півкроку назад. Ми занадто багато вагалися протягом багатьох років, і подивіться, до чого ми прийшли. Наберімося сміливості».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що невизнане Придністров’я звернулося до путіна з проханням про «захист» від Молдови.

РЕКЛАМА

63

Читайте нас у Facebook