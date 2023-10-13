«Має намір ліквідувати нашу державність»: Молдова вперше назвала росію «загрозою безпеки»

Молдова назвала країну-окупантку росію загрозою своїй національній безпеці. Вперше колишня радянська республіка, яка вже заявила про вихід з асамблеї СНД, виступила з таким відкритим звинуваченням на адресу кремля, попередивши, що рф має намір «ліквідувати нашу державність».

Молдова, країна-кандидатка на вступ до ЄС, вражена вторгненням росії в Україну і зіткнулася з кампанією агресії з боку Москви, включаючи перебої в енергопостачанні, спробу державного перевороту і незаконне фінансування проросійських політичних груп. Про включення росії до переліку країн, що загрожують національній безпеці, було оголошено в новій стратегії національної безпеки країни, оприлюдненій президенткою Маєю Санду. Стратегія має бути затверджена парламентом, перш ніж буде офіційно прийнята, пише FT.

Санду заявила, що нова позиція Молдови, яка включає консультації з офіційними особами США, Великобританії та ЄС, зобов'язує її уряд «зробити значні інвестиції в системи оборони та безпеки», в тому числі у військові навчання із західними партнерами.

У запропонованому новому стратегічному документі зазначено: «російська федерація та її маріонетки в Республіці Молдова є найбільш небезпечним і постійним джерелом загрози, яка, якщо їй не протидіяти, може мати серйозні наслідки для державності, демократії та процвітання країни».

Мая Санду в інтерв'ю FT заявила, що вперше дуже чітко і відкрито заявляє, що росія є найбільшою загрозою національній безпеці. Це також підкреслює стратегічне партнерство з країнами ЄС, США, Великою Британією та іншими членами НАТО.

На початку листопада Європейська комісія представить звіт про зусилля Молдови у сфері реформ напередодні рішення країн-членів ЄС до кінця року про початок формальних переговорів про вступ до ЄС. У заяві Молдови, зробленій 11 жовтня, йдеться про те, що росія мала намір вторгненням в Україну «створити військовий сухопутний коридор до Республіки Молдова, що створило б передумови для негайної насильницької зміни конституційного ладу і ліквідації нашої державності».

У ньому конкретно попереджається про «гібридні операції в політичній, економічній, енергетичній, соціальній, інформаційній, кібернетичній сферах, а також про присутність російських військ у регіоні Придністров'я».

Минулого тижня Санду заявила, що за спробою державного перевороту в Молдові на початку цього року стояла російська воєнізована група «Вагнера», і що Москва намагається вплинути на місцеві вибори в країні наступного місяця.

Нагадаємо, нещодавно з Молдови видворили главу російського прокремлівського ЗМІ Sputnik Молдова Віталія Денисова. який виявився кадровим офіцером армії рф.

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