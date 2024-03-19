«Настане критичний момент»: військовий експерт про постачання Україні боєприпасів

Полковник британської армії у відставці та відомий військовий експерт Глен Грант, який і раніше коментував перебіг подій у війні, висловив свою думку щодо темпів постачання боєприпасів до України. За словами експерта, затримки в доставці обіцяних боєприпасів можуть створити критичний момент, коли Україна отримає більше ресурсів, що зміцнить її позицію порівняно з росією.

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У коментарі телеканалу Еспресо Грант також відзначив, що американські політики, які підтримують Україну, стають все більш наполегливими та вправними у використанні політичних і процедурних інструментів у Конгресі. Це вказує на можливий прорив у питанні американської підтримки України.

Однак, за словами експерта, у Білому домі все ще існує невизначеність щодо ефективного протистояння росії без провокування ядерної відповіді. Ця стурбованість формує підхід США до ситуації.

Щодо дій Європи, Грант відзначив, що президент Франції Еммануель Макрон прагне позиціонувати себе як провідного лідера, зробивши значний тиск на інших для підтримки України. Однак такі країни, як Чехія та Німеччина, мають тенденцію до більш обережного підходу.

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Грант також наголосив, що не дивлячись на брак військових ресурсів, Велика Британія все ще має значні фінансові можливості, що можуть бути використані для підтримки України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, ще одна країна підтримала розміщення іноземних військ в Україні: «Ми повинні припинити малювати для себе червоні лінії».

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