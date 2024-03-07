Заява Макрона: блеф чи заявка на лідерство Франції у коаліції підтримки України

Протягом місяців Францію критикували за затримку з постачанням обладнання в Україну. Емануелю Макрону докоряли за те, що він прагне досягти миру шляхом переговорів, незалежно від ціни, яку доведеться заплатити Києву, пише польське видання rmf24.

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Але сталося дещо несподіване. На подив спостерігачів, французький президент стає найбільшим на Заході прихильником перемоги українців. Принаймні, на декларативному рівні. Еммануель Макрон високо оцінив чеську ініціативу щодо постачання Україні 800 000 артилерійських боєприпасів і назвав саму ідею пошуку ракет за межами ЄС надзвичайно корисною, що є поворотом на 180 градусів від попередньої позиції Парижа, який наполягав на використанні озброєнь європейського виробництва. Новина про те, що Франція в тій чи іншій формі приєднається до коаліції, яка готова фінансувати ракети для Києва, ймовірно, має набагато більше значення, ніж заяви Єлисейського палацу про відправку французьких солдатів на український фронт.

Париж запросив міністрів закордонних справ країн НАТО на відеоконференцію. Reuters повідомляє, що мета зустрічі — продемонструвати єдину позицію щодо України і внести конкретні пропозиції щодо посилення підтримки Києва. І хоча є багато ознак того, що зміна позиції Франції щодо війни є значною, ключовою темою залишається об'єднання позиції.

Розмова між представниками НАТО, скликана французами, відбувається з деяким запізненням. Це пов'язано з дискусією, яка прокотилася Європою, після того, як Еммануель Макрон згадав про можливість відправки західних військ в Україну.

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«Дебати, які відбулися після цього, лише частково відображають реальність дискусії в Парижі і не повинні затьмарювати нашу колективну рішучість підтримати Україну», — йдеться у запрошенні на відеоконференцію, доступ до якого має агентство Reuters.

Саме в контексті підтримки України французький президент говорив трохи забагато, що, як не дивно, свідчить про напруженість у відносинах між Парижем і Берліном — двома столицями, які, здавалося б, мають дуже схожу позицію щодо війни. Апогеєм риторичного наступу Макрона став виступ у Празі, коли президент на зустрічі з французькою громадою заявив: «Європа явно стоїть перед моментом, коли доведеться відмовитися від боягузтва».

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Він додав, що деякі люди не хочуть бачити, як наближається катастрофа.

Еммануель Макрон намагається переконати світ, що в умовах згортання допомоги Україні з боку США саме Франція стає лідером проукраїнської коаліції, а сам президент — справжнім богом війни. Однак слова, що лунають з Парижа, хоч і обнадійливі для Києва, але поки що не підкріплені жодною конкретикою, йдеться у публікації.

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Очікується, що передача Україні ракет дальнього радіусу дії також буде обговорюватися на зустрічі представників НАТО. Якщо Еммануель Макрон виявиться політично неефективним, його запам'ятають як людину, яка припустилася помилки, створивши розкол в і без того непослідовній політиці Європи щодо України. Однак якщо французький президент не блефує, а справді хоче допомогти Києву, ЗСУ «зможуть незабаром надсилати більше привітів росіянам».

Раніше повідомлялася думка польського дипломата про військову допомогу: для України може бути пізно.

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