«Ми повинні припинити малювати для себе червоні лінії»: ще одна країна підтримала розміщення іноземних військ в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа, який посилює військову співпрацю з Польщею, заявив, що підтримує дебати про відправку військ в Україну для тренування місцевих сил і закликає Захід припинити «малювати червоні лінії».

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«Я вітав ідею відправки місій на українську територію, і я все ще вважаю, що ми повинні обговорювати цю ідею. Звичайно, найкраще було б, якби ми всі одностайно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили розвідувальну та іншу інформацію, яку маємо», — сказав Науседа журналістам у Парижі, пише литовське видання LRT.

Він також підкреслив, що страх перед можливою реакцією кремля не може бути визначальним фактором у прийнятті європейського рішення.

«Якщо ми почнемо говорити, що ні, путіну не сподобається те чи інше, ми ніколи не ухвалимо рішення. І саме тому я вчора сказав і президенту Макрону, і засобам масової інформації, що ми повинні припинити малювати для себе червоні лінії, — сказав президент Литви. — Малюючи червоні лінії, ми лише допомагаємо путіну, який починає думати, що ми передбачувані і що він може контролювати і маніпулювати нами».

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Гітанас Науседа також попередив, що Європа не уникне більш широкої війни, пасивно спостерігаючи за кровопролиттям на своєму порозі, оскільки ні Україна, ні країни Балтії, ні Польща не задовольнять територіальні амбіції росії. Він заявив, що фундаментальною помилкою є віра в те, що путінську росію можна заспокоїти, поступившись територіями.

«Ні, ширшої війни в Європі не вдасться уникнути, якщо сидіти тихо і не втручатися в кровопролиття, яке росія здійснює в Україні, — сказав президент. — Так само, як Чехословаччина не задовольнила Гітлера, Україна не задовольнить путіна. Так само, як і країни Балтії чи Польща. Жодна з європейських країн зараз не є в безпеці!»

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Президент також застеріг від віри в те, що західні демократії можуть бути в безпеці під парасолькою ядерної зброї, будучи оточеними океаном тиранії.

«росія не зупиниться. Її можна лише зупинити. І для нас було б краще зупинити росію в Україні, і зробити це якнайшвидше. Тому що чим довше це буде тривати, тим дорожче це буде коштувати для всіх нас», — сказав Науседа.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Польща не виключає розміщення солдатів НАТО в Україні, а також про те, що французи будуватимуть військову техніку в Україні.

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