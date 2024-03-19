Репер з Одеси, по якій рф постійно б'є ракетами та «шахедами», шокував цинічним вчинком

Репер Джиган, якого насправді звати Денис Устименко і який родом з Одеси, шокував цинічним вчинком. На своїй сторінці в інстаграмі він похизувався паспортом рф і підтвердив, що отримав російське громадянство. Джиган взяв участь у так званих виборах президента росії у головному консульстві рф у Дубаї. На фото видно, що артист-зрадник віддав свій голос за путіна, який 15 березня дав наказ вдарити ракетами по рідному місту Джигана, й де загинула 21 людина, а 73 — отримали поранення.

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Додамо, що на початку 2023 року Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти 119 російських діячів культури та спорту. Серед них — реп-виконавець Джиган. Співак від початку повномасштабного вторгнення ніяк не коментував війну та ракетні атаки по українських містах, В інстаграмі він висміяв росіян, які тікають від мобілізації.

«ФАКТИ» також повідомляли про те, що зрадниця Повалій пробила чергове дно, похизувавшись російським паспортом на виборах путіна.

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