Смачний французький салат: ніжна страва до святкового столу

Якщо хочете чогось смачного та ситного — це ідеальний варіант. Продукти для приготування точно є в кожному холодильнику, тому сміливо готуйте, пише сайт Restaurant Rozengeur, де пропонують приготувати адаптовані до домашнього приготування ресторанні страви. Нагадаємо вишуканий рецепт креветкового коктейлю із соусом.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: цибуля — 1 шт.;

сіль — ½ ч.л.;

цукор — 1 ч.л.;

оцет — 2 ст.л.;

вода — 100 мл;

шинка — 200 г

сир — 200 г

кисло-солодке яблуко — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

яйце — 3 шт;

майонез.

Приготування:

Цибулю нарізати дрібними кубиками, посолити в мисці, посипати цукром. Влити до цибулі оцет і воду, перемішати і залишити маринуватися на 20 хвилин. Шинку нарізати невеликими тонкими кубиками, сир і моркву дрібно натерти. Яйця відварити круто, охолодити, почистити і дрібно натерти.

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На пласку тарілку викласти ½ частину цибулі, ½ частину бекону, а потім ½ частину яєць. Прошарок між шинкою і яйцем змастити майонезом у вигляді сіточки. Яєчний шар також змастіть майонезом і викладіть зверху сир. Зверху на сирний шар викласти моркву і змастити майонезом. Очищене яблуко натерти на крупній тертці. Половину яблука викласти на морквяний шар. Яблучний шар змащуємо майонезом і зверху викладаємо бекон. На шар шинки викласти мариновану цибулю і змастити майонезом. Поверх цибулевого шару викладіть шар сиру, а потім яєчний шар. Завершіть шари крапелькою майонезу і шаром яблука.

Нагадаємо рецепт соусу з петрушки.

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