Смачний французький салат: ніжна страва до святкового столу
Якщо хочете чогось смачного та ситного — це ідеальний варіант. Продукти для приготування точно є в кожному холодильнику, тому сміливо готуйте, пише сайт Restaurant Rozengeur, де пропонують приготувати адаптовані до домашнього приготування ресторанні страви. Нагадаємо вишуканий рецепт креветкового коктейлю із соусом.
Інгредієнти:
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — ½ ч.л.;
- цукор — 1 ч.л.;
- оцет — 2 ст.л.;
- вода — 100 мл;
- шинка — 200 г
- сир — 200 г
- кисло-солодке яблуко — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- яйце — 3 шт;
- майонез.
Приготування:
Цибулю нарізати дрібними кубиками, посолити в мисці, посипати цукром. Влити до цибулі оцет і воду, перемішати і залишити маринуватися на 20 хвилин. Шинку нарізати невеликими тонкими кубиками, сир і моркву дрібно натерти. Яйця відварити круто, охолодити, почистити і дрібно натерти.
На пласку тарілку викласти ½ частину цибулі, ½ частину бекону, а потім ½ частину яєць. Прошарок між шинкою і яйцем змастити майонезом у вигляді сіточки. Яєчний шар також змастіть майонезом і викладіть зверху сир. Зверху на сирний шар викласти моркву і змастити майонезом. Очищене яблуко натерти на крупній тертці. Половину яблука викласти на морквяний шар. Яблучний шар змащуємо майонезом і зверху викладаємо бекон. На шар шинки викласти мариновану цибулю і змастити майонезом. Поверх цибулевого шару викладіть шар сиру, а потім яєчний шар. Завершіть шари крапелькою майонезу і шаром яблука.
Нагадаємо рецепт соусу з петрушки.177
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