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Хіт весни — соус із петрушки: корисно та смачно

22:29 12 березня 2024
соус із петрушки

Весняна зелень найсмачніша. Вона молода, повна соку та життя. Іноді хочеться купити її одразу кілька пучків. Але приносиш додому і розумієш: все це не з'їсти, а вона ж швидко в'яне. Звісно, надлишки зелені можна заморозити на зиму. І це дуже гарне рішення. А можна приготувати смачний вітамінний соус. І вся родина буде вам вдячна за цю ідею.

Взагалі домашні соуси — тема дуже цікава Їх можна робити з томатів, слив, ягід, залежно від сезону. Натуральна їжа — основа здоров'я. Потрібно завжди пам'ятати про це.

Рецептом соусу з петрушки поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт смачного та корисного соусу з авокадо як чудову альтернативу майонезу.

- В Італії такий соус додають до спагетті, — каже Елла Іванова. — В Іспанії використовують як маринад для м'яса та риби. Я ж волію доповнювати їм салати. Навіть із свіжим хлібом це дуже смачно!

Соус із петрушки

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  • 120 г петрушки
  • 3 зубки часнику
  • 3−4 столові ложки оливкової або соняшникової олії
  • Сіль
  • Перчик чилі
  • 1 столова ложка винного оцту (або сік лимона)

Всі інгредієнти пропустити через блендер. І смачного!

Нагадаємо рецепт бендериків із капустою.

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Фото з альбому Елли Іванової

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