Весняна зелень найсмачніша. Вона молода, повна соку та життя. Іноді хочеться купити її одразу кілька пучків. Але приносиш додому і розумієш: все це не з'їсти, а вона ж швидко в'яне. Звісно, надлишки зелені можна заморозити на зиму. І це дуже гарне рішення. А можна приготувати смачний вітамінний соус. І вся родина буде вам вдячна за цю ідею.

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Взагалі домашні соуси — тема дуже цікава Їх можна робити з томатів, слив, ягід, залежно від сезону. Натуральна їжа — основа здоров'я. Потрібно завжди пам'ятати про це.

Рецептом соусу з петрушки поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт смачного та корисного соусу з авокадо як чудову альтернативу майонезу.

- В Італії такий соус додають до спагетті, — каже Елла Іванова. — В Іспанії використовують як маринад для м'яса та риби. Я ж волію доповнювати їм салати. Навіть із свіжим хлібом це дуже смачно!

Соус із петрушки РЕКЛАМА 120 г петрушки

3 зубки часнику

3−4 столові ложки оливкової або соняшникової олії

Сіль

Перчик чилі

1 столова ложка винного оцту (або сік лимона)

Всі інгредієнти пропустити через блендер. І смачного!

Нагадаємо рецепт бендериків із капустою.

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Фото з альбому Елли Іванової

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