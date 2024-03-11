Хіт весни — соус із петрушки: корисно та смачно
Весняна зелень найсмачніша. Вона молода, повна соку та життя. Іноді хочеться купити її одразу кілька пучків. Але приносиш додому і розумієш: все це не з'їсти, а вона ж швидко в'яне. Звісно, надлишки зелені можна заморозити на зиму. І це дуже гарне рішення. А можна приготувати смачний вітамінний соус. І вся родина буде вам вдячна за цю ідею.
Взагалі домашні соуси — тема дуже цікава Їх можна робити з томатів, слив, ягід, залежно від сезону. Натуральна їжа — основа здоров'я. Потрібно завжди пам'ятати про це.
Рецептом соусу з петрушки поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт смачного та корисного соусу з авокадо як чудову альтернативу майонезу.
- В Італії такий соус додають до спагетті, — каже Елла Іванова. — В Іспанії використовують як маринад для м'яса та риби. Я ж волію доповнювати їм салати. Навіть із свіжим хлібом це дуже смачно!
Соус із петрушки
- 120 г петрушки
- 3 зубки часнику
- 3−4 столові ложки оливкової або соняшникової олії
- Сіль
- Перчик чилі
- 1 столова ложка винного оцту (або сік лимона)
Всі інгредієнти пропустити через блендер. І смачного!
Нагадаємо рецепт бендериків із капустою.
Фото з альбому Елли Іванової54
Читайте нас у Facebook