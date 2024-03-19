Справи геть кепські: стало відомо, скільки українців регулярно займаються спортом

Міністерство молоді та спорту України провело опитування, щоб визначити, які вікові групи залучені до фізичної активності, яка допомагає довше залишатися молодими, та здорового способу життя, а також покращити умови для занять спортом. За результатами, більша частина українців — 57,9% - взагалі не займається спортом і 15,6% - роблять це на регулярній основі.

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— Постійно займаються спортом 4,8% респондентів, регулярно — 10,8%, подеколи — 22,5%, не займаються — 57,9%, не змогли відповісти на це запитання 3,9% українців. Досить складно сказати об'єктивно, чи вплинула на такі показники війна, адже таких досліджень ми раніше не проводили, — розповів «ФАКТАМ» Сергій Биков, керівник пресслужби Міністерства молоді та спорту України. — Зрозуміло, що це цілком реально, тому що багато людей виїхали, в певних областях активні бойові дії, окупація. Відповідно, не до спорту. Але підтвердити це наразі неможливо. Разом із тим ми порівняли наші показники з показниками країн Євросоюзу, де щороку проводяться такі опитування, їх називають там євробарометрами. Так от в Європі спортом регулярно займаються 38% людей: роблять зарядку, відвідують тренажерні зали, бігають, вихідними грають у футбол та баскетбол. Дуже популярна в тих країнах скандинавська хода, яка підходить як молоді, так і людям похилого віку. А 45% європейців узагалі не займаються фізичними навантаженнями.

За словами Сергія Бикова, таке опитування в Україні провели вперше на державному рівні.

— Після того, як отримали результати, взялись розробляти плани, як підвищити рівень рухової активності серед українців, — говорить він. — Оновили мобільний додаток, в якому без проблем можна знайти найближчий до вас майданчик та підібрати відповідну програму тренувань залежно від фізичного стану та самопочуття. Плюс — там можна зберігати свої результати, ділитись ними з друзями та мотивувати їх долучатись до тренувань. Попри те, що країна переживає війну, люди не повинні забувати про себе. Вони мають більше часу приділяти своєму здоров’ю та здоровому способу життя.

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