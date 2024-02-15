Чи можна займатися спортом при застуді: лікарі дали пояснення

Коли ви застуджені, пропускати тренування не здається чимось надзвичайним. Але що робити, якщо у вас незначна застуда або інша легка хвороба? Звичайно, ви не відчуваєте себе так добре, як зазвичай, але ваші симптоми не надто серйозні. Тож чи можна тренуватися при застуді чи ні, на це питання відповіли американські медики, повідомляє видання Women’s health.

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«Ось у чому річ: не всі застуди однакові, і у відповіді на це питання багато залежить», — пояснює Джессалінн Адам, доктор медичних наук, лікар спортивної медицини в Балтиморському медичному центрі Mercy Medical Center, що у США.

«Почнемо з того, що існують вагомі аргументи на користь фізичних вправ при застуді. Деякі легкі рухи можуть фактично зміцнити імунну систему, залежно від того, наскільки ви хворі, — каже доктор Навя Майсор, член консультативної ради з питань жіночого здоров'я. — Тож, якщо ви любите рухатися, маючи справу з нежиттю або легким головним болем, ви можете продовжувати тренуватися. Перш ніж стати на бігову доріжку, прочитайте все, що потрібно знати про тренування під час хвороби чи застуди — звісно, якщо ви готові до цього».

Застуда може супроводжуватися широким спектром симптомів, і всі вони по-різному впливають на вашу здатність до фізичних вправ. Однак є один спільний знаменник: коли ви застуджені, ваш організм переходить на підвищену потужність, намагаючись боротися з хворобою, через що ви відчуваєте втому. Це може означати зниження м'язової сили та витривалості, що призводить до того, що ви відчуваєте себе виснаженими набагато раніше, ніж зазвичай.

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А якщо у вас підвищена температура, це може вплинути на здатність організму регулювати температуру, що призведе до перегріву швидше, ніж зазвичай.

Легкі фізичні вправи можуть допомогти зміцнити вашу імунну систему з часом, але немає жодних досліджень, які б стверджували, що фізичні вправи під час застуди дійсно скорочують її тривалість, кажуть лікарі.

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«Проте фітнес може допомогти вам почуватися краще. Фізичні вправи вивільняють багато гормонів, які можуть покращити ваше самопочуття, незалежно від наявності застуди», — каже лікар-інфекціоніст Амеш Адальджа, доктор медичних наук, старший науковий співробітник Центру охорони здоров'я Університету Джонса Гопкінса.

Однак майте на увазі, що якщо ви перестараєтеся під час застуди, ви можете зробити ще гірше. Занадто інтенсивні фізичні навантаження під час хвороби можуть ускладнити боротьбу організму з інфекцією, і вам може знадобитися більше часу, щоб одужати. Не кажучи вже про те, що намагання пропотіти може призвести до зневоднення, а ви дійсно хочете переконатися, що ви залишаєтеся зволоженими, коли ви хворі. Навіть якщо ви просто застудилися, не відчувайте себе зобов'язаними пропотіти. Прислухайтеся до свого організму і тренуйтеся лише на тому рівні, на якому ви почуваєтеся добре.

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Якщо ви застуджені, але хочете займатися спортом, дотримуйтесь правила шиї. Якщо всі ваші симптоми знаходяться вище шиї, ви можете тренуватися. Але якщо симптоми знаходяться нижче шиї, то, ймовірно, вам не варто тренуватися.

Якщо вам хочеться кардіотренувань, обирайте легке кардіо — і не займайтеся довше, ніж зазвичай. Силові тренування, тим часом, можуть бути складними, оскільки ви, швидше за все, вже відчуваєте втому. Не варто тренуватися з великою вагою, але з легкою вагою все буде гаразд.

Можливо, ваш найкращий варіант: вийти на вулицю. Прогулянка на свіжому повітрі під сонячними променями, безумовно, сприятиме здоровому кровотоку в організмі і дозволить вам поглинути трохи вітаміну D, який зміцнює імунну систему.

Раніше «ФАКТИ» публікували спостереження Валентини Семеренко: «В Європі людина після тренування неодмінно обробляє тренажер у спортзалі антисептиком».

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