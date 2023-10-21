Давно відомо, що ходьба корисна для здоров'я, нормалізує тиск і пов'язана з довголіттям. Але згідно з новим дослідженням, в якому взяли участь понад 400 000 жителів Великобританії, темп також має значення. Дослідники з Університету Лестера у Великій Британії помітили, що ті, хто ходить швидше, як правило, мають довші теломери, які багато хто вважає маркером біологічного віку та тривалості життя, повідомляє lifeextension. Теломери — це ковпачки на кінцях наших хромосом, які стають коротшими з кожним поділом клітини й зазвичай вимірюються в білих кров'яних клітинах, оскільки це відображає довжину теломер в інших тканинах.

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Попередній аналіз цієї ж групи жителів Великобританії показав, що швидка ходьба асоціюється з більшою тривалістю життя — навіть на 20 років довшою, ніж у тих, хто ходить повільно. У цьому дослідженні ті, хто ходив у швидкому темпі, виявилися у біологічному еквіваленті на 16 років молодшими за тих, хто ходив повільно, виходячи з довжини їхніх теломерів. Дослідження визначило повільний темп 4,8 км на годину, середній темп — між 5−6 км на годину, та швидкий темп — понад 6,4 км на годину. Всі ці темпи, ймовірно, утримують ваш пульс в аеробній зоні. Ходьба в темпі, який збільшує частоту серцевих скорочень, вважається більш інтенсивною. Учасники самостійно повідомляли про свій темп, а також носили крокомір на зап'ясті, щоб виміряти швидкість своїх тренувань з ходьби.

Клінічні дослідження аеробних тренувань, до яких належить швидка ходьба, свідчать про низку переваг для здоров'я: спалювання калорій і втрата ваги, покращення здоров'я м'язів, підвищення кардіо-респіраторної придатності, покращення мозкового кровотоку, що в кінцевому підсумку захищає від деменції, зниження ризику смерті від усіх причин, особливо від хвороб серця. Всі ці переваги можуть сприяти вашому загальному здоров'ю та довголіттю.

Крім того, ходьба є чудовим тренуванням з низки практичних причин. Вам не потрібне жодне обладнання або відвідування спортзалу, і люди майже з будь-яким рівнем фізичної підготовки можуть брати участь у тренуваннях. Все, що вам потрібно — це хороша пара кросівок, гарна постава і, можливо, собака або людина-компаньйон, яка буде супроводжувати вас у вашій подорожі.

Іншим важливим фактором, який слід враховувати при визначенні тривалості ходьби, є загальна кількість кроків. Одне дослідження показало, що учасники, які робили 8 000 кроків щодня, порівняно з тими, хто робив вдвічі менше, також мали приблизно вдвічі меншу ймовірність померти з будь-якої причини, особливо від серцево-судинних захворювань. Отже, приділяйте 50 хвилин швидкій ходьбі щотижня, а також щодня робіть 8 000 кроків, і ви збільшите свої шанси на успіх у досягненні довголіття! Зробіть ще один крок вперед, додавши тренування з опором.

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