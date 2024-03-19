путін хоче отримати весь Донбас до кінця 2024 року: експерт про плани диктатора та що їм може завадити

Майкл Кларк, експерт з питань оборони й безпеки, колишній генеральний директор Королівського інституту об'єднаних збройних сил, який нещодавно висміяв ядерну риторику путіна, сказав що росія може мати перевагу в Україні. Але він прогнозує, що маятник може хитнутися проти росії у 2025 році, коли українська оборонна промисловість буде в кращій формі.

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«Цей третій рік війни надзвичайно важливий, тому що путін думає, що він у виграші. Він вважає, що війна в Газі і пом'якшення практичної підтримки України з боку Заходу, зокрема США, дає йому перевагу, й він просувається по всіх напрямках, — каже експерт. — І тому росіяни вважають, що вони можуть отримати більше території, можливо, весь Донбас, до кінця цього року. У 2025 році маятник може почати хитатися проти росії — може бути, а може, й ні. Але до 2025 року Україна, якщо вона зможе пережити цей рік, матиме власну збройну промисловість у кращій формі, і цілком можливо, що вона отримає більш довгострокову військову допомогу від Заходу. І росіяни не зможуть здійснити великий або стратегічний наступ на Україну до весни 2025 року.

Тож вони отримають все, що можуть, у 2024 році, якщо продовжуватимуть тиснути. Вони сподіваються, що їм вдасться створити політичну кризу в Україні, яка призведе до зміни уряду й укладення миру на їхніх умовах… І є небезпека, що Україна може потрапити у цей сценарій. Поки Зеленський є президентом, жодних переговорів на російських умовах не буде. Але якщо Зеленського усунуть з посади президента, то це можливо. Отже, 2024-й — це дуже критичний рік".

На думку експерта, це буде довга війна. Це війна індустріальної епохи. А це означає, що вона триватиме кілька років.

«Вона не буде нескінченною, але вона триватиме кілька років. Під час війни індустріальної епохи маятник коливається вперед і назад. І на цей момент маятник хитається назад до росії. Якщо він продовжить хитатися в бік росії, не виключено, що Україна, по суті, зазнає поразки. Але він повинен почати повертатися в бік України, якщо вона переживе цей рік, у 2025−2026 роках», — вважає експерт.

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Раніше повідомлялося, що, на думку аналітика з питань безпеки і оборони професора Майкла Кларка, західна частина Чорного моря тепер здебільшого непридатна для використання росіянами.

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