«Труба» перекрита, але платіжки все одно приходять: у «Нафтогазі» розповіли, що потрібно зробити споживачеві

Не так давно українці почали окремо оплачувати споживання газу і його доставку. І алгоритм нарахування останнього платежу досі викликає чимало запитань споживачів.

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Зокрема, нещодавно до «Нафтогазу України» звернувся споживач, який отримав рахунок за доставку газу при тому, що вже відмовився від газопостачання і його «газова труба» була фізично перекрита.

У компанії порадили передусім звернутись до оператора ГРМ (обл- чи міськгазу), якому ви сплачуєте за доставку (розподіл) газу. Саме він відповідає за облік та нарахування об’ємів спожитого палива.

Оператору ГРМ потрібно надати:

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заяву про припинення постачання газу з розірванням договору про доставку (розподіл) газу;

(або) докази відключення.

Після цього оператор ГРМ надасть скориговані дані ГК «Нафтогаз України», і вже на підставі цих даних буде зроблено перерахунок суми до оплати, а також анульовано необґрунтовані нарахування.

Раніше стало відомо, як оплачується технічне обслуговування газових мереж, і чому ця плата у газифікованих будинках є обов'язковою.

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