«Труба» перекрита, але платіжки все одно приходять: у «Нафтогазі» розповіли, що потрібно зробити споживачеві
Не так давно українці почали окремо оплачувати споживання газу і його доставку. І алгоритм нарахування останнього платежу досі викликає чимало запитань споживачів.
Зокрема, нещодавно до «Нафтогазу України» звернувся споживач, який отримав рахунок за доставку газу при тому, що вже відмовився від газопостачання і його «газова труба» була фізично перекрита.
У компанії порадили передусім звернутись до оператора ГРМ (обл- чи міськгазу), якому ви сплачуєте за доставку (розподіл) газу. Саме він відповідає за облік та нарахування об’ємів спожитого палива.
Оператору ГРМ потрібно надати:
- заяву про припинення постачання газу з розірванням договору про доставку (розподіл) газу;
- (або) докази відключення.
Після цього оператор ГРМ надасть скориговані дані ГК «Нафтогаз України», і вже на підставі цих даних буде зроблено перерахунок суми до оплати, а також анульовано необґрунтовані нарахування.
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