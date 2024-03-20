38.88 / 39.43 42.34 / 43.02
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

«Труба» перекрита, але платіжки все одно приходять: у «Нафтогазі» розповіли, що потрібно зробити споживачеві

10:32 20 березня 2024
Доставка газу

Не так давно українці почали окремо оплачувати споживання газу і його доставку. І алгоритм нарахування останнього платежу досі викликає чимало запитань споживачів.

Зокрема, нещодавно до «Нафтогазу України» звернувся споживач, який отримав рахунок за доставку газу при тому, що вже відмовився від газопостачання і його «газова труба» була фізично перекрита.

У компанії порадили передусім звернутись до оператора ГРМ (обл- чи міськгазу), якому ви сплачуєте за доставку (розподіл) газу. Саме він відповідає за облік та нарахування об’ємів спожитого палива.

Оператору ГРМ потрібно надати:

РЕКЛАМА
  • заяву про припинення постачання газу з розірванням договору про доставку (розподіл) газу;
  • (або) докази відключення.

Після цього оператор ГРМ надасть скориговані дані ГК «Нафтогаз України», і вже на підставі цих даних буде зроблено перерахунок суми до оплати, а також анульовано необґрунтовані нарахування.

Раніше стало відомо, як оплачується технічне обслуговування газових мереж, і чому ця плата у газифікованих будинках є обов'язковою.

РЕКЛАМА

203

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Дівам — Королева Жезлів, Овнам — Ієрофант, а Левам — Король Кубків: гороскоп за картами Таро для всіх знаків на квітень

Торт

«Сльози ангела», він же «Краплі роси»: фантастично смачний сирний пиріг від фудексперта Світлани Левицької

Олеся Красномовець

Ні паспорта, ні грошей: віцечемпіонку Олімпійських ігор з росії обікрали в Європі

Підозрюваний

Кілька днів батько розрізав тіло сина на частини: у Києві розкрито моторошне вбивство (фото, відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту