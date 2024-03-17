До 20-го числа кожного місяця: коли потрібно передавати інформацію про доставку газу

Через те, що показання лічильників світла, тепла та газу потрібно подавати у різні терміни, деякі споживачі часто забувають зробити це вчасно, і потрапляють на пені та штрафи постачальників.

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Тому в «Нафтогазі» вирішили ще раз нагадати українцям тонкощі плати за доставку газу.

Зокрема, відповідаючи на запит клієнта у Facebook, в компанії указали, що доставку газу споживачі мають оплачувати на особовий рахунок свого оператора ГРМ.

Вносити оплату за послуги з розподілу газу потрібно до 20 числа кожного місяця, в якому такі послуги були надані.

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В той же час плата за спожитий газ вноситься до 25-го числа кожного місяця.

Оплатити доставку газу можна в будь-якій банківській або іншій фінансовій установі, вказавши реквізити свого оператора:

код ЄДРПОУ 45 304 917,

МФО 356 334,

о/р UA1335633400000260313009929.

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«Для отримання більш детальної інформації з цього питання зверніться, будь ласка, до Вашого Оператора ГРМ, оскільки ця функція перебуває в його компетенції», — уточнила пресслужба компанії у відповідь на запит споживача.

Як передавати показання газових лічильників

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Також «Нафтогаз» закликав громадян із місяця в місяць передавати показники споживання газу, зафіксовані лічильниками востаннє.

Це можна зробити:

за спрощеною процедурою: gas.ua/ru/indicators,

в особистому кабінеті: https://my.gas.ua/login,

за допомогою бота в Telegram: https://t.me/GASUA_bot,

за допомогою бота у Viber: https://chats.viber.com/naftogazpostach.

Крім того, можна надіслати письмове повідомлення постачальнику про відсутність споживання газу, якщо ви довго не проживаєте за певною адресою.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому передавати показання лічильника потрібно щомісяця, навіть якщо не користуєтеся газом.

Фото: Pixabay

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