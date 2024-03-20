Коли наприкінці минулого року криза з артилерійськими снарядами в Україні поглибилася, мережа з сотень невеликих майстерень по всій країні наростила виробництво двокілограмових дронів, кожен з яких може переносити 450 грамів вибухівки на відстань до трьох кілометрів, пише Forbes. Сьогодні ці майстерні випускають понад 50 тисяч безпілотників на місяць, що перевищує російське виробництво ефективних безпілотників. Мета українського уряду — поставити мільйон БПЛА цього року.

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БПЛА не є прямою заміною снаряда. Але дрони можуть доповнити традиційну артилерію та можуть пом'якшити дефіцит боєприпасів в Україні.

«Одна з українських тактик, яку ми спостерігаємо, полягає в тому, щоб добре прицільним артилерійським вогнем вразити масовану російську штурмову групу й розсіяти її війська та техніку, — йдеться у публікації. — Дезорганізовані вцілілі бійці, які ховаються поза захистом своїх радіоперешкод і засобів ППО, стають легкими мішенями для ПТРК, які обстрілюють окремих солдатів і техніку. Однак якщо раніше українська батарея могла випустити 10 снарядів, щоб знищити російську штурмову групу, то тепер вона може випустити лише п'ять снарядів і координувати свої дії з операторами БПЛА, які знаходяться поблизу, щоб знищити росіян. Таким чином, українська артилерія зможе знищити 100 тисяч росіян, що необхідно, за даними Міністерства оборони Естонії, для зупинки наступальної бойової потужності росії цього року».

Раніше «ФАКТИ» повідомили, що Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада і Франція підтримують чеський план купівлі боєприпасів для України у країнах, що не входять до Європейського союзу. Нагадаємо, що чехи вже знайшли для українських бійців 800 000 артснарядів.

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